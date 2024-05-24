Магазин и машина повреждены после атаки ВСУ на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В селе Красное Шебекинского округа с дрона сбросили взрывное устройство. После взрыва повреждения получил магазин, где посекло кровлю и фасад и разбило стёкла.
Ещё один беспилотник взорвался в селе Муром в том же округе. Была повреждена линия электропередачи, но подачу электричества оперативно восстановили.
В селе Малиновка в Белгородском районе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей не было. Оперативные службы работают на местах происшествий.