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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

ВСУ атаковали белгородское приграничье несколькими беспилотниками

Магазин и машина повреждены после атаки ВСУ на белгородское приграничье

24 мая 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали белгородское приграничье несколькими беспилотниками

Взрывы прогремели в Белгородском районе и Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших мирных жителей, сообщил Вячеслав Гладков.

В селе Красное Шебекинского округа с дрона сбросили взрывное устройство. После взрыва повреждения получил магазин, где посекло кровлю и фасад и разбило стёкла.

Ещё один беспилотник взорвался в селе Муром в том же округе. Была повреждена линия электропередачи, но подачу электричества оперативно восстановили.

В селе Малиновка в Белгородском районе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей не было. Оперативные службы работают на местах происшествий.

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