ВСУ направили дрон-камикадзе в жилой дом в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:24
25 мая белгородское приграничье около десятка раз атаковалось со стороны Украины. При обстреле посёлка Октябрьский погибло два человека, десять получили ранения.
В очередной раз целью для атаки стало находящееся в сотнях метров от границы село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Дрон-камикадзе влетел в жилой дом и взорвался. Среди мирных жителей пострадавших не было, повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.
В Шебекино ВСУ направили дрон в кафе. Пострадавших не было. Были атаки на несколько населённых пунктов в Грайворонском округе.
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. Пробита кровля частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы.