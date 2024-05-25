Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

ВСУ направили дрон-камикадзе в жилой дом в белгородском приграничье

ВСУ направили дрон-камикадзе в жилой дом в белгородском приграничье

25 мая 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
После взрыва пострадавших среди мирных жителей не было. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

25 мая белгородское приграничье около десятка раз атаковалось со стороны Украины. При обстреле посёлка Октябрьский погибло два человека, десять получили ранения.

В очередной раз целью для атаки стало находящееся в сотнях метров от границы село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Дрон-камикадзе влетел в жилой дом и взорвался. Среди мирных жителей пострадавших не было, повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.

В Шебекино ВСУ направили дрон в кафе. Пострадавших не было. Были атаки на несколько населённых пунктов в Грайворонском округе.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. Пробита кровля частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы.

Беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района
Узнать подробнее
Читайте также:
Магазин и машина повреждены после атаки ВСУ на белгородское приграничьеВ сети появились кадры атаки ВСУ на кафе в Шебекино и её последствийБелгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлке
#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Новая таволжанка#Белгород#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Девочка 9 лет пострадала в результате атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе
Сегодня, 17:37
Двое мирных жителей погибли при атаке ВСУ посёлка Октябрьский
Сегодня, 16:12
Одна погибла, четверо ранены: стали известны последствия атак на Белгород и район
Сегодня, 18:15
Атака ВСУ на посёлок Октябрьский: 10 людей пострадали, в том числе 8-летний ребёнок
Сегодня, 16:18
Белгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлке
Сегодня, 15:41
"