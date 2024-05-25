ВСУ направили дрон-камикадзе в жилой дом в белгородском приграничье

В очередной раз целью для атаки стало находящееся в сотнях метров от границы село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Дрон-камикадзе влетел в жилой дом и взорвался. Среди мирных жителей пострадавших не было, повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.