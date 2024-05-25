Дрон-камикадзе ВСУ атаковал несколько сёл Грайворонского горокруга, без пострадавших

Сёла Дроновка и Головчино Грайворонского горокруга атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Пострадавших нет, сообщает Вячеслава Гладков. подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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БПЛА атаковал инфраструктуру в Дроновке, из-за чего часть домов местных жителей осталась без электричества. К работе оперативные службы смогут приступить после согласования действий с Минобороны РФ.