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Беспилотник

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал несколько сёл Грайворонского горокруга, без пострадавших

25 мая 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
В сёлах Дроновка и Головчино Грайворонского горокруга произошли детонации дронов-камикадзе ВСУ, в результате которых была повреждена инфраструктура и частный дом. Некоторые дома в Дроновке остаются без света. Работы по восстановлению начнутся после согласования с Минобороны РФ.

Сёла Дроновка и Головчино Грайворонского горокруга атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Пострадавших нет, сообщает Вячеслава Гладков. подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

БПЛА атаковал инфраструктуру в Дроновке, из-за чего часть домов местных жителей осталась без электричества. К работе оперативные службы смогут приступить после согласования действий с Минобороны РФ.

Дрон-камикадзе в Головчино упал и взорвался с последующим повреждением ИЖС. В доме выбило окна и посекло забор. Оказался повреждён и автомобиль. Оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.

Ранее при повторной атаке Шебекино, дрон камикадзе сдетонировал на парковке недалеко от продуктового магазина В результате взрыва пострадала мирная жительница города. У неё контузия и осколочные ранения ноги и руки. Она доставлена в горбольницу №2 в Белгороде.

В Шебекино пострадала женщина при атаке дрона-камикадзе ВСУ, её направили в Белгород
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