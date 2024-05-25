Дрон-камикадзе ВСУ атаковал несколько сёл Грайворонского горокруга, без пострадавших

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Сёла Дроновка и Головчино Грайворонского горокруга атаковали дроны-камикадзе ВСУ. Пострадавших нет, сообщает Вячеслава Гладков. подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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БПЛА атаковал инфраструктуру в Дроновке, из-за чего часть домов местных жителей осталась без электричества. К работе оперативные службы смогут приступить после согласования действий с Минобороны РФ.
Дрон-камикадзе в Головчино упал и взорвался с последующим повреждением ИЖС. В доме выбило окна и посекло забор. Оказался повреждён и автомобиль. Оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.
Ранее при повторной атаке Шебекино, дрон камикадзе сдетонировал на парковке недалеко от продуктового магазина В результате взрыва пострадала мирная жительница города. У неё контузия и осколочные ранения ноги и руки. Она доставлена в горбольницу №2 в Белгороде.