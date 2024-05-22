Посылку из Таиланда и множественные атаки ВСУ обсуждали белгородцы 22 мая

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Сегодня утром, 22 мая, ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг. Пострадала мирная жительница. У женщины слепые осколочные ранения рук и ног.
Позже под обстрел попал Борисовский район. В результате взрывов погиб мирный житель. Ещё один мужчина получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы — он был госпитализирован.
Также сегодня ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на заправочной станции в Грайвороне. Ранение получил заправщик. У него черепно-мозговая травма.
Основатель школы иностранных языков «Форсайт» Елена Плеханова рассказала журналистам Бел.Ру о проблемах, которые сейчас испытывает бизнес в областном центре. Школу иностранного языка белгородка открыла в 2016 году. Сейчас учреждении насчитывается большой коллектив педагогов, около 500 студентов и три очных площадки. Две площадки расположены в той части города, которая часто попадает под обстрелы ВСУ, на Харгоре. В основном школа сейчас работает в онлайн формате.
Подробнее о ситуации читайте в нашем интервью.
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