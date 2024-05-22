Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Посылку из Таиланда и множественные атаки ВСУ обсуждали белгородцы 22 мая

Посылку из Таиланда и множественные атаки ВСУ обсуждали белгородцы 22 мая

22 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
В белгородском приграничье снова было неспокойно, в результате атак ВСУ пострадали люди, есть погибший. В областном центре молодые люди решили заказать себе из Таиланда необычную посылку. Предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах ведения бизнеса. Подробнее — в итогах дня.

Атаки дронов и обстрелы

Сегодня утром, 22 мая, ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг. Пострадала мирная жительница. У женщины слепые осколочные ранения рук и ног.

Позже под обстрел попал Борисовский район. В результате взрывов погиб мирный житель. Ещё один мужчина получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы — он был госпитализирован.

Также сегодня ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на заправочной станции в Грайвороне. Ранение получил заправщик. У него черепно-мозговая травма.

Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области
Узнать подробнее

Бизнес под обстрелами

Основатель школы иностранных языков «Форсайт» Елена Плеханова рассказала журналистам Бел.Ру о проблемах, которые сейчас испытывает бизнес в областном центре. Школу иностранного языка белгородка открыла в 2016 году. Сейчас учреждении насчитывается большой коллектив педагогов, около 500 студентов и три очных площадки. Две площадки расположены в той части города, которая часто попадает под обстрелы ВСУ, на Харгоре. В основном школа сейчас работает в онлайн формате.

Подробнее о ситуации читайте в нашем интервью.

Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Узнать подробнее

Боксёрские лапы с сюрпризом

Таможенники в Шереметьево нашли в посылке из Таиланда боксёрские лапы с марихуаной. Выяснилось, что посылка направлялась в Белгород.

В спортивном инвентаре специалисты обнаружили каннабис общей массой 242,61 г. По итогам проверки правоохранители задержали двух жителей Белгорода, которые заказали эту посылку. Фигурантов арестовали. Возбуждено уголовное дело.

В посылке из Таиланда нашли боксёрские лапы с марихуаной. Груз следовал в Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнесаВ посылке из Таиланда нашли боксёрские лапы с марихуаной. Груз следовал в БелгородМужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Контрабанда#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Итоги дня#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый
Сегодня, 11:47
Пришкольные лагеря в Белгороде работать не будут. Где смогут отдохнуть дети в регионе
Сегодня, 13:09
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
Сегодня, 07:17
Мошенники расклеивают в Белгороде объявления о выступлении Гуфа в стриптиз-баре
Сегодня, 16:09
"