Посылку из Таиланда и множественные атаки ВСУ обсуждали белгородцы 22 мая

Основатель школы иностранных языков «Форсайт» Елена Плеханова рассказала журналистам Бел.Ру о проблемах, которые сейчас испытывает бизнес в областном центре. Школу иностранного языка белгородка открыла в 2016 году. Сейчас учреждении насчитывается большой коллектив педагогов, около 500 студентов и три очных площадки. Две площадки расположены в той части города, которая часто попадает под обстрелы ВСУ, на Харгоре. В основном школа сейчас работает в онлайн формате.