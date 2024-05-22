Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области

В результате взрывов погиб мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения и скончался на месте. Ещё у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма, ссадины на лице и руках, ушибы ног. Его отправили на лечение в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оценивают состояние как средней степени тяжести.