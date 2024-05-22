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Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области

Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области

22 мая 2024, 07:47
Фото: Bel.ru
Взрывы произошли на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе. Ещё один человек ранен, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ обстреливали белгородское приграничье утром 22 мая. В Борисовском районе у села Беленькое ПВО сбила несколько воздушных целей.

В результате взрывов погиб мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения и скончался на месте. Ещё у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма, ссадины на лице и руках, ушибы ног. Его отправили на лечение в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оценивают состояние как средней степени тяжести.

Повреждения получили четыре частных дома, три производственные площадки, в том числе одна нерабочая. Осколками посекло четыре машины, пострадала линия электропередачи.

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