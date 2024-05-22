В посылке из Таиланда нашли боксёрские лапы с марихуаной. Груз следовал в Белгород

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сотрудники таможни в Шереметьево обнаружили в посылке из Таиланда боксёрские лапы, начинённые марихуаной. Посылка была предназначена жителю Белгорода.
Инспекторы вскрыли коробку и обнаружили в ней спортивный инвентарь, в полости которого поместили запрещённые вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что в лапы поместили каннабис общей массой 242,61 г. Его рыночная стоимость составляет около одного млн рублей.
Правоохранители задержали двоих жителей Белгорода, которые заказали этот товар. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере). Фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.