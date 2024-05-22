В посылке из Таиланда нашли боксёрские лапы с марихуаной. Груз следовал в Белгород

Инспекторы вскрыли коробку и обнаружили в ней спортивный инвентарь, в полости которого поместили запрещённые вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что в лапы поместили каннабис общей массой 242,61 г. Его рыночная стоимость составляет около одного млн рублей.