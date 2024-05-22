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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

Двоих белгородцев задержали за заказ боксёрских лап с марихуаной из Таиланда

В посылке из Таиланда нашли боксёрские лапы с марихуаной. Груз следовал в Белгород

22 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI

Двоих белгородцев задержали за заказ боксёрских лап с марихуаной из Таиланда

Запрещённые вещества обнаружили шереметьевские таможенники, сообщает Федеральная таможенная служба.

Сотрудники таможни в Шереметьево обнаружили в посылке из Таиланда боксёрские лапы, начинённые марихуаной. Посылка была предназначена жителю Белгорода.

Инспекторы вскрыли коробку и обнаружили в ней спортивный инвентарь, в полости которого поместили запрещённые вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что в лапы поместили каннабис общей массой 242,61 г. Его рыночная стоимость составляет около одного млн рублей.

Правоохранители задержали двоих жителей Белгорода, которые заказали этот товар. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере). Фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Федеральная таможенная служба
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