В Белгородской области местные жители увидели лосей: видео

Также в один из белгородских магазинов забрался барсук. Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора оперативно прибыли на место, поймали животное и выпустили его обратно в естественную среду. Сотрудники экологического и охотничьего надзора пояснили, что дикие животные могут проникать на территории человека для поиска пищи.Встречи с такими животными, особенно в вечернее время, не являются редкостью, потому что барсуки являются сумеречными животными.