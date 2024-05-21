В Белгородской области местные жители увидели лосей: видео

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Жители региона встретили двух лосей в селе Беломестноое Белгородского района. Животные вышли на часть проезжей части, а позже скрылись в лесной тьме.
Это не первый случай, когда белгородцы видят необычных животных. На днях местный житель встретил косулю на улице Сумской в Белгороде. Она бегала за огородами.
Также в один из белгородских магазинов забрался барсук. Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора оперативно прибыли на место, поймали животное и выпустили его обратно в естественную среду. Сотрудники экологического и охотничьего надзора пояснили, что дикие животные могут проникать на территории человека для поиска пищи.Встречи с такими животными, особенно в вечернее время, не являются редкостью, потому что барсуки являются сумеречными животными.