Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Пойманный в Белгороде барсук

В Белгороде в магазин зашёл необычный посетитель: видео

16 мая 2024, 16:44
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области
Пойманный в Белгороде барсук

В белгородский магазин за едой пробрался барсук

В один из белгородских магазинов забрёл барсук. Сотрудники управления экоохотнадзора выехали на место, поймали зверя и выпустили его в естественную среду обитания.

В один из магазинов на улице Губкина в Белгороде забрёл барсук. Эта информация поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу, позже её передали в управление экоохотнадзора Белгородской области.

Сотрудники ведомства выехали на место, поймали зверя и выпустили его в естественную среду обитания. По словам инспекторов экоохотнадзора, животные могут заходить на территории, занятые человеком, чтобы найти себе еду. Отмечается, что встречи с дикими животными в вечернее время не такая уж и редкость, потому что барсуки — это сумеречные животные.

В апреле этого года барсук также наведался в гости к жительнице посёлка Северный. В поисках пропитания он проник в подвал, где случайно оказался в западне.

Пойманный в Белгороде барсук
Видео: управление экоохотнадзора Белгородской области
До ноября белгородцы убьют по 40 барсуков, куниц, норок и енотовидных собак
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области стало меньше лосей и волковВышел из зимней спячки: к дому белгородцев пришёл необычный гость
#Маргарита Водолажская#Город#Видео#Белгородская область#Магазин#Новости Белгорода#Белгород#Барсук#Экоохотнадзор
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
Сегодня, 12:43
"