В Белгороде в магазин зашёл необычный посетитель: видео

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В один из магазинов на улице Губкина в Белгороде забрёл барсук. Эта информация поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу, позже её передали в управление экоохотнадзора Белгородской области.
Сотрудники ведомства выехали на место, поймали зверя и выпустили его в естественную среду обитания. По словам инспекторов экоохотнадзора, животные могут заходить на территории, занятые человеком, чтобы найти себе еду. Отмечается, что встречи с дикими животными в вечернее время не такая уж и редкость, потому что барсуки — это сумеречные животные.
В апреле этого года барсук также наведался в гости к жительнице посёлка Северный. В поисках пропитания он проник в подвал, где случайно оказался в западне.