В Белгороде в магазин зашёл необычный посетитель: видео

Сотрудники ведомства выехали на место, поймали зверя и выпустили его в естественную среду обитания. По словам инспекторов экоохотнадзора, животные могут заходить на территории, занятые человеком, чтобы найти себе еду. Отмечается, что встречи с дикими животными в вечернее время не такая уж и редкость, потому что барсуки — это сумеречные животные.