Стало известно, зачем управление образования Белгорода арендует склад у Фуглаевых

В настоящее время Сергей Фуглаев находится в колонии. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. Он пытался заменить приговор суда более мягким видом наказания, но Алексеевский районный суд отказал. Бизнесмен решение это обжаловал, жалобу приняли к рассмотрению. Но в апелляционную инстанцию материалы пока не поступали.