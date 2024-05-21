Стало известно, зачем управление образования Белгорода арендует склад у Фуглаевых

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Управление образования администрации города Белгорода заключило договор аренды с семьёй бизнесменов Фуглаевых. В документах госзакупки указано, что здание арендуют под нужды управления образования до конца года. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию и выяснили, зачем ведомству понадобилось четыре помещения площадью почти 840 «квадратов». Примечательно, что ранее стороны уже заключали договоры аренды.
В мэрии пояснили, что складское помещение на ул. Коммунальная, 4 управление образование арендует для хранения имущества восьми школ, в которых пройдёт в 2024-25 году капитальный ремонт. Договор подписали 16 апреля 2024 года.
Стоимость аренды до конца текущего года составит 2,4 млн рублей. Средства выделили из городского бюджета.
Здание арендовали в прошлом и позапрошлом году. Стоимость аренды с июля по декабрь 2022 года составляла 1,4 млн рублей, в 2023 году — 3 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города.
Напомним, ранее стало известно, что мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых из-за аренды земли. По первому делу ответчиком выступала ИП Фуглаева Екатерина Анатольевна, а по второму — компания «Актив».
А Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых. Сумма иска составила 5,4 млн рублей. Речь идёт о компании «Трейд-Инвест». Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева.
В свою очередь компания «Трейд-Инвест» подала ответный иск, считая, что с ИП Сергея Фуглаева необходимо взыскать 11 млн рублей «необоснованного обогащения».
В настоящее время Сергей Фуглаев находится в колонии. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. Он пытался заменить приговор суда более мягким видом наказания, но Алексеевский районный суд отказал. Бизнесмен решение это обжаловал, жалобу приняли к рассмотрению. Но в апелляционную инстанцию материалы пока не поступали.