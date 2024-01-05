От адвокатов до депутатов: самые громкие задержания 2023 года

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Леонид Белоковаленко, экс-глава белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа (арестован заочно). Решение о «заочном аресте» принял Басманный районный суд Москвы в конце ноября. Бывшего главу ЦЭБа подозревают в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. С осени этого года он находится в межгосударственном розыске. Как только Белоковаленко найдут — он попадёт под стражу на два месяца.
Другие руководители Фонда ЖКХ и белгородского ЦЭБа. Кроме Леонида Белоковаленко, под подозрением в коррупции оказались: начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрей Внуков, начальник абонентского отдела Фонда Юлия Овчарова, и. о. гендиректора ЦЭБ Даниил Медведев и его заместитель по экономике Кирилл Попов.
О задержании преступной группы стало известно в августе. О Внукове и Попове известно только то, что их обвиняют в коррупции. Их и двух других задержанных арестовал московский суд. Даниила Медведева обвиняют в даче взятки в крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, а Юлию Овчарову — в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Общая сумма взяток, в которых подозревают группу — более 60 млн рублей.
Эдуард Андросов, экс-директор «Белгородского цемента». Бывшего руководителя цемзавода задержали в начале декабря за взятку Росприроднадзору при проведении проверки. Осенью этого года ведомство нашло на предприятии 29 нарушений экологического законодательства. Чтобы компания не была привлечена к административной ответственности и получила покровительство при проверках, Андросов передал должностному лицу Росприроднадзора взятку в 500 тысяч рублей. Экс-директор признал свою вину, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ. Кроме того, горсовет Белгорода лишил его депутатского мандата.
Артём Бугров, экс-замдиректора «Белгородэнерго». О его задержании стало известно в конце октября. Бугрова заподозрили в получении взятки за покровительство одной коммерческой организации и приёмку работ. Размер такого «вознаграждения» — 1,4 млн рублей. В отношении Бугрова возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы и штраф, который составит в 60 раз больше суммы взятки.
Антон Иванов, экс-мэр Белгорода. Бывшего главу областного центра тоже задержали в начале года. Взятки он брал, будучи гендиректором АО «БИК», от подрядчика за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа. Кроме того, Иванов нанёс ущерб государству на сумму более 12 млн рублей, продавая земельные участки по заниженной стоимости. Ему вменяют три преступления — одно получение взятки (ст. 290 УК РФ) и два превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ).
Константин Полежаев, экс-замгубернатора Белгородской области. Чиновника задержали в июле этого года, его обвиняют в двух эпизодах преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, за два последних года Полежаев получил две иномарки общей стоимостью в 17 млн рублей от одной из строительных компаний. Задержанный должен был помочь ей при приёмке работ в сфере ЖКХ. Константин Полежаев не только признал вину, но теперь ещё и сотрудничает со следствием, а это может добавить новые подробности к уголовным делам других чиновников.
Александр Плахтий, директор ООО «БИК-Сити», и его заместитель Олег Казаков. Двух руководителей задержали в августе за попытку хищения областного бюджета. Позже стало известно, что Платхий незаконно выписывал премию себе и своему заместителю. Также под их руководством проходило строительство домов в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области» с нарушением нормативных требований, по этому эпизоду им вменяют ч.3 ст. 286 УК РФ. Общая сумма ущерба, нанесённого их действиями — около 3 млн рублей.
Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий, бизнесмены. Крупных предпринимателей задержали в начале июня этого года по подозрению в серии экономических преступлений. Тебекин почти сразу обжаловал свой арест, Бобрицкий — спустя месяц после задержания. Но в конце июля им продлили арест в СИЗО. Позже стало известно, что бизнесменов обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Но Тебекин и Бобрицкий не просто влиятельные бизнесмены, слухи об их связях с экс-губернатором Евгением Савченко гуляют давно. Первого называли чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» бывшего главы региона, а второй — давний знакомый Савченко и его дочери Ольги.
Анатолий Тарасенко, бывший глава Вейделевского района. Его задержали в начале 2023 года, а сейчас уголовное дело с несколькими эпизодами уже передали в суд. В 2019 году чиновник получил взятку от представителя компании, работавшей по муниципальному контракту, в виде оказания услуг имущественного характера на сумму более 51 тысячи рублей. За это его обвиняют по ч. 2 ст. 290 УК РФ. А в 2022 году Тарасенко поручил направить деньги, выделенные району на автодороги общего пользования, на ремонт дорог у одного из общеобразовательных учреждений. За нецелевое расходование бюджетных денег — более 3 млн рублей — ему вменяют ч. 1 ст. 285.1 УК РФ. Также бывшего главу района обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Александр Сергиенко, экс-мэр Старого Оскола и бывший глава АО «Газпром газораспределение Белгород». Весной этого года бывшего чиновника заключили под стражу, ему вменяют семь эпизодов взяток, шесть из которых — в особо крупном размере, на общую сумму 50 млн рублей. Взятки, по версии следствия, он получал с 2017–2021 годах от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина, компаниям которых он содействовал. Сергиенко свою вину не признаёт, ссылаясь на то, что в обвинении участвовали его лучшие друзья и в обвинениях нет конкретики. Недавно уголовное дело перенаправили на разбирательство в суд Белгорода. Бел.Ру следит за процессом.
Сергей Фуглаев, экс-депутат горсовета Белгорода и бизнесмен. До вынесения приговора бывший депутат три года находился в СИЗО. Его судили за хищение 70 млн и 170 млн рублей по статье за мошенничество в особо крупном размере. По первому эпизоду его приговорили к трём годам лишения свободы и назначили штраф 500 тысяч рублей, за второй Фуглаев получил срок 3,5 года и штраф 700 тысяч. Как итог, в совокупности его приговорили к 5,5 годам лишения свободы и штрафу 900 тысяч рублей, плюс запрет на руководство коммерческими организациями на 2,5 года. Приговор бывший депутат обжаловать не смог.
Евгений Глаголев, экс-начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области. Этого чиновника ФСБ задержала ещё в 2021 году. Тогда он незаконно потребовал от подрядчика на свои средства сделать ремонт в гимназии, а также просил взятку в 10 млн рублей. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий. В сентябре этого года он получил девять лет колонии и штраф 20,5 млн рублей.
Юрий Леплявкин и Александр Фуников, адвокаты. Не столь влиятельные люди, как все вышеперечисленные, но дело с их приговором получилось занимательным. Первый помогал строительной компании в арбитражном суде получить мировые соглашения, а второй, будучи мужем судьи, придумал, как на этом можно заработать. Адвокаты попросили у руководителей фирмы взятку в 10 млн рублей за «влияние на судью» Ларису Кретову. Влияния у теперь уже бывшего мужа на судью не было, так как они собирались разводиться.
В итоге Леплявкин во время получения взятки был задержан правоохранителями, и их с Фуниковым приговорили к лишению свободы по статье за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Один юрист получил 2 года условно, второй — 2,5 года реального срока, и каждому придётся заплатить штраф по 900 тысяч рублей. Что о произошедшем рассказала судья Кретова, а также комментарий владельца фирмы Павла Тапашиди и другие подробности этой истории можно прочесть в материале.
За окном январь, а на душе сентябрь — именно тогда журналисты Бел.Ру подготовили спецпроект о коррупции в Белгородской области за 2018–2023 годы. Там вы можете узнать подробнее обо всех фигурантах, как они между собой связаны и сколько таких преступлений раскрыли в эти годы.