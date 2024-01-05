От адвокатов до депутатов: самые громкие задержания 2023 года

Эдуард Андросов, экс-директор «Белгородского цемента». Бывшего руководителя цемзавода задержали в начале декабря за взятку Росприроднадзору при проведении проверки. Осенью этого года ведомство нашло на предприятии 29 нарушений экологического законодательства. Чтобы компания не была привлечена к административной ответственности и получила покровительство при проверках, Андросов передал должностному лицу Росприроднадзора взятку в 500 тысяч рублей. Экс-директор признал свою вину, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ. Кроме того, горсовет Белгорода лишил его депутатского мандата.



Артём Бугров, экс-замдиректора «Белгородэнерго». О его задержании стало известно в конце октября. Бугрова заподозрили в получении взятки за покровительство одной коммерческой организации и приёмку работ. Размер такого «вознаграждения» — 1,4 млн рублей. В отношении Бугрова возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы и штраф, который составит в 60 раз больше суммы взятки.



Антон Иванов, экс-мэр Белгорода. Бывшего главу областного центра тоже задержали в начале года. Взятки он брал, будучи гендиректором АО «БИК», от подрядчика за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа. Кроме того, Иванов нанёс ущерб государству на сумму более 12 млн рублей, продавая земельные участки по заниженной стоимости. Ему вменяют три преступления — одно получение взятки (ст. 290 УК РФ) и два превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ).