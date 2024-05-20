Экс-депутату Белгорода Сергею Фуглаеву отказали в освобождении из колонии

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Бывшему депутату горсовета Белгорода и бизнесмену Сергею Фуглаеву Алексеевский районный суд отказал в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Решение это он обжаловал, следует из картотеки дел. Сообщается, что жалобу приняли к рассмотрению. В апелляционную инстанцию материалы пока не поступали.
Напомним, что Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. До вынесения приговора бизнесмен три года находился в СИЗО. Фуглаева судили по статье за мошенничество в особо крупном размере.