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Published Сегодня, 07:23

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Суд

Экс-депутату Белгорода Сергею Фуглаеву отказали в освобождении из колонии

20 мая 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Суд
Бизнесмен пытался заменить приговор суда более мягким видом наказания, сообщает «Коммерсант».

Бывшему депутату горсовета Белгорода и бизнесмену Сергею Фуглаеву Алексеевский районный суд отказал в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Решение это он обжаловал, следует из картотеки дел. Сообщается, что жалобу приняли к рассмотрению. В апелляционную инстанцию материалы пока не поступали.

Напомним, что Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. До вынесения приговора бизнесмен три года находился в СИЗО. Фуглаева судили по статье за мошенничество в особо крупном размере.

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#Алина Харина#Приговор#Общество#Белгородская область#Сергей Фуглаев#Бизнесмен#Суды#Белгород
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