Экс-депутату Белгорода Сергею Фуглаеву отказали в освобождении из колонии

Бывшему депутату горсовета Белгорода и бизнесмену Сергею Фуглаеву Алексеевский районный суд отказал в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Решение это он обжаловал, следует из картотеки дел. Сообщается, что жалобу приняли к рассмотрению. В апелляционную инстанцию материалы пока не поступали.