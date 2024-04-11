Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Журналисты Бел.Ру собрали воедино фигурантов громких дел и расставили их по порядку, основываясь на ключевых, на наш взгляд, показателях. Это должность (социальный статус) арестанта, мера пресечения, инкриминируемая статья, количество дней под арестом и ущерб, по версии следствия, нанесённый обществу.
|
Критерий
|
до 1 балла
|
от 1 до 2 баллов
|
Примечание
|
Должность (социальный статус)
|
предприниматель, кандидат на должность, чиновник средней руки
|
высокопоставленный чиновник, депутат, бизнесмен, руководитель госучреждения
|
зависит от уровня полномочий
|
мера пресечения
|
домашний арест
|
СИЗО, отбывание наказания
|
|
статья
|
превышение должностных полномочий, взятка, покушение на преступление
|
взятка в особо крупном размере, убийство, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий
|
если арестант «проходит» по нескольким статьям, каждая считается отдельно
|
дни под арестом
|
-
|
-
|
по 1 баллу за каждый месяц, проведённый под арестом
|
ущерб, нанесённый обществу
|
незначительный
|
значительный
|
Должность: экс-глава Белгородского района (+2)
Статья: ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки) (+1) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) (+2).
Мера пресечения: 11 лет колонии строгого режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение пяти лет (+2).
Под арестом: с октября 2019 года (+53).
Ущерб: Попкова судили за получение взяток за разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий. Общая сумма вознаграждений следствием оценена в 24 млн руб (+1).
Вердикт редакции: 61 балл.
Должность: экс-депутат горсовета Белгорода и бизнесмен (+2).
Статья: ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) (+2).
Мера пресечения: 5,5 года лишения свободы, штраф 900 тысяч рублей, запрет на руководство коммерческими организациями на 2,5 года (+2).
Под арестом: с ноября 2020 года (+40).
Ущерб: братья Фуглаевы дали подчинённым поручение через подконтрольные фирмы организовать цепочку сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе по завышенным ценам, на основе чего возместили в виде НДС около 145 млн руб (+2).
Вердикт редакции: 48 баллов.
Должность: экс-начальник департамента строительства Белгородской области (+2).
Статья: получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) (+2), превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) (+1).
Мера пресечения: девять лет колонии и штраф в размере 20,5 млн. рублей (+2).
Под арестом: с 23 июня 2021 года (+33).
Ущерб: в 2020 году Евгений Глаголев незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организаций за свой счёт отремонтировать местную гимназию. Также он предложил бизнесмену передать ему незаконное вознаграждение за погашение задолженности возглавляемого им департамента по исполненным с 2017 года государственным контрактам (+2).
Вердикт редакции: 42 балла.
Должность: гендиректор УК «Добрыня» (+1).
Статья: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) (+2).
Мера пресечения: три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. В феврале 2023 года предпринимателя выпустили из колонии (+1).
Под арестом: с ноября 2020 года (+27).
Ущерб: Анатолий Фуглаев виновен в двух эпизодах мошенничества — похитил чужое имущество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмен признал вину и возместил ущерб (+2).
Вердикт редакции: 33 балла.
Должность: экс-глава Вейделевского района (+2)
Статья: ч. 2 ст. 290 УК РФ (получении взятки в значительном размере) (+2), ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) (+1), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) (+2).
Мера пресечения: СИЗО (+2).
Под арестом: с января 2023 года (+14).
Ущерб: По версии следствия, в 2019 году экс-глава администрации по предварительному сговору с должностными лицами администрации получил от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы в рамках муниципального контракта, взятку. Вознаграждение бывший чиновник получил за упрощение порядка приёма выполненных работ со стороны заказчика. Помимо этого, Вейделевскому району выделили субсидии на капремонт и ремонт автодорог общего пользования. Но Тарасенко поручил подчинённым направить деньги на другие цели. В итоге произошло нецелевое расходование бюджетных денег общей суммой более 3 млн рублей. Также следствие установило, что экс-глава района направлял в адрес компаний и ИП письменные обращения, в которых просил перечислить пожертвования на счёт фонда содействия социально-экономическому и культурному развитию района. Речь идёт о сумме не менее 28 млн рублей (+2).
Вердикт редакции: 25 баллов.
Должность: экс-мэр Старого Оскола и бывший глава АО «Газпром газораспределение Белгород» (+2).
Статья: три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей (+6).
Мера пресечения: СИЗО (+2).
Под арестом: с 20 марта 2023 года (+12).
Ущерб: По версии следствия, в 2020 году Сергиенко получил взятку в размере 6 млн рублей от руководителей нескольких фирм за успешную сдачу АЗС в эксплуатацию. Кроме этого, бывший чиновник предположительно помогал оперативно заключить контракт на реконструкцию сооружений канализации. За это он получил иномарку стоимостью более 5 млн рублей. А ещё Сергиенко получил в 2019 году 8 млн рублей в качестве взятки за то, что помог одной организации выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тысяч рублей бывший мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы (+2).
Вердикт редакции: 24 балла.
Должность: бывший мэр Белгорода (+2).
Статья: статья 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») (+2), два преступления, предусмотренных статьёй 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») (+4).
Мера пресечения: СИЗО (+2)
Под арестом: с 6 марта 2023 года (+12)
Ущерб: занимая должность генерального директора организации он получал от директора строительной компании взятки за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа. Кроме этого, Иванов продавал землю фирме по заниженной стоимости. Этим он нанёс ущерб государству на сумму более 12 млн рублей (+2).
Вердикт редакции: 24 балла.
Должность: предприниматели (+1).
Статья: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размер) (+2).
Мера пресечения: Владимир Тебекин — СИЗО (+2), Геннадий Бобрицкий — домашний арест (+1).
Под арестом: с июня 2023 года (+9).
Ущерб: По версии следствия, в 2014 году под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу фирмы «Индустрия», сообщают «Ведомости». Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш», был нанесён ущерб на 661 млн руб (+2).
Вердикт редакции: 17 баллов.
Должность: экс-замгубернатора Белгородской области (+2).
Статья: часть 6 статья 290 УК РФ (получение взятки) (+2).
Мера пресечения: СИЗО (+2).
Под арестом: с 21 июля 2023 года (+8).
Ущерб: будучи заместителем главы области, Полежаев получил от директора одной из строительных компаний в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. За это экс-чиновник должен был оказать содействие в приёмке работ в сфере ЖКХ. Свою вину он признал в полном объёме (+2).
Вердикт редакции: 16 баллов.
Должность: экс-директор «Белгородского цемента», депутат горсовета Белгорода (+1).
Статья: ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) (+2).
Мера пресечения: домашний арест (+1).
Под арестом: с декабря 2023 года (+3)
Ущерб: По версии следствия, Андросов передал должностному лицу Росприроднадзора взятку в размере 500 тысяч рублей чтобы избежать административной ответственности для цемзавода за нарушения экологического законодательства и получить покровительство при будущих проверках. Вину он признал (+2).
Вердикт редакции: 9 баллов.
Должность: экс-глава белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа (+1)
Статья: ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) (+2).
Мера пресечения: арестован заочно (+1).
Под арестом: находится в международном розыске (+1).
Ущерб: по делу Белоковаленко в октябре 2022 года задержали главного бенефициара компании «АктивГрупп» Валентину Храмову. Женщине вменяли дачу взятки гендиректору ЦЭБа. Её компания оказывала юридические услуги для регоператора (+1).
Вердикт редакции: 6 баллов.