Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок

Ущерб: По версии следствия, в 2020 году Сергиенко получил взятку в размере 6 млн рублей от руководителей нескольких фирм за успешную сдачу АЗС в эксплуатацию. Кроме этого, бывший чиновник предположительно помогал оперативно заключить контракт на реконструкцию сооружений канализации. За это он получил иномарку стоимостью более 5 млн рублей. А ещё Сергиенко получил в 2019 году 8 млн рублей в качестве взятки за то, что помог одной организации выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тысяч рублей бывший мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы (+2).