Новые деньги для Сергиенко и что не знают федералы об обстрелах: итоги недели

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Пока бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко пытался добиться домашнего ареста вместо СИЗО по состоянию здоровья, следователи на него завели новые уголовные дела. И если ранее речь шла о взятках на 15 млн рублей, то теперь обнаружили новые на общую сумму примерно в 9 млн рублей.
Так, по версии следствия, 8 млн рублей Сергиенко получил в 2019 году в качестве взятки за то, что помог одной компании выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тыс. рублей экс-мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы.
По фактам преступлений возбудили уголовные дела за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обстоятельства устанавливаются. По версии Бел.Ру, взятку Сергиенко могла дать скандальная компания «Тисайд», которая сейчас является банкротом.
5 апреля село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под обстрел. Это был серьёзный удар для местных жителей. Длился он дольше получаса, за это время шебекинцы насчитали не менее 30 прилётов.
Вячеслав Гладков в соцсетях написал, что местных жителей вывозят в безопасное место на броневиках. После, как выяснилось, бронеавтомобиль был один. Тем не менее, некоторые уехали своим ходом, другие пережидали страшное событие в укрытии. В результате никто из людей не пострадал. Но повреждения получили примерно 15 домовладений.
Белгородцев встревожил этот обстрел больше, чем обычно. Вероятно, это связано с роликом местной жительницы, которая сняла свои эмоции на видео, когда пряталась вместе с семьёй в подвале.
2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл теракт. Всё случилось в кафе, где блогер-военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) проводил встречу со своими подписчиками. Он погиб в тот вечер, ещё больше 30 человек пострадали.
После в Белгороде возле Вечного огня на Свято-Троицком бульваре разместили фотографию Татарского. Кто это сделал — неизвестно. Правоохранительные органы не убрали фото погибшего военкора, а жители областного центра стали приносить и возлагать у Вечного огня цветы в память о Владлене Татарском. Присоединился к белгородцам и местный депутат Вадим Радченко.
Подробнее о личности погибшего военкора мы написали здесь.
Белгородская область в последнее время фигурирует везде. Даже там, где быть не должна. Например, на этой неделе отличились журналисты Первого канала во время репортажа об обстреле Курской области.
Когда на федеральном канале людям рассказывали о миномётном обстреле соседней области, в ходе которого пострадали семеро курян, всё сопровождалось кадрами, которые ранее были сделаны в нашем Валуйском округе. Фотографии накануне публиковал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. И такое бывает.