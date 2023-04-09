Новые деньги для Сергиенко и что не знают федералы об обстрелах: итоги недели

Так, по версии следствия, 8 млн рублей Сергиенко получил в 2019 году в качестве взятки за то, что помог одной компании выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тыс. рублей экс-мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы.