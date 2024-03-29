Двоих полицейских оштрафовали за взятку с задержанного по делу о наркотиках

В Белгородской области двоих полицейских осудили за мошенничество

Полицейские из Губкина за эту сумму обещали одному из подозреваемых в распространении наркотиков смягчить наказание за совершённое преступление. Сотрудников полиции суд признал виновным и назначил им крупные штрафы, сообщает СУ СК России по Белгородской области.