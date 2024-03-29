Двоих полицейских оштрафовали за взятку с задержанного по делу о наркотиках

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Двое сотрудников ОМВД в Губкинском горокруге в июле 2023 года проводили доследственную проверку в отношении жителя региона, подозреваемого в распространении наркотиков. Полицейские предложили мужчине смягчить наказание за денежное вознаграждение. При этом правоохранители такими полномочиями не обладали.
Введённый в заблуждение мужчина передал им 200 тыс. рублей. Деньгами правоохранители распорядились по своему усмотрению.
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следователи собрали доказательства вины подозреваемых и передали в суд.
Полицейским назначили наказание в виде в штрафа в доход государства в размере 200 тыс. и 250 тыс. рублей. Вступил ли приговор в силу не сообщается.