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Полицейские

Двоих полицейских оштрафовали за взятку с задержанного по делу о наркотиках

29 марта 2024, 07:38
Фото: 1MI
Полицейские

В Белгородской области двоих полицейских осудили за мошенничество

Полицейские из Губкина за эту сумму обещали одному из подозреваемых в распространении наркотиков смягчить наказание за совершённое преступление. Сотрудников полиции суд признал виновным и назначил им крупные штрафы, сообщает СУ СК России по Белгородской области.

Двое сотрудников ОМВД в Губкинском горокруге в июле 2023 года проводили доследственную проверку в отношении жителя региона, подозреваемого в распространении наркотиков. Полицейские предложили мужчине смягчить наказание за денежное вознаграждение. При этом правоохранители такими полномочиями не обладали.

Введённый в заблуждение мужчина передал им 200 тыс. рублей. Деньгами правоохранители распорядились по своему усмотрению.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следователи собрали доказательства вины подозреваемых и передали в суд.

Полицейским назначили наказание в виде в штрафа в доход государства в размере 200 тыс. и 250 тыс. рублей. Вступил ли приговор в силу не сообщается.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Коррупция#Полицейские#Взятка#Суды#Белгород#Алина Харина
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