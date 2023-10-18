Евгения Глаголева не устроил приговор. Он подал апелляционную жалобу

Напомним, что задержали Евгения Глаголева в июне 2021 года из-за незаконного требования отремонтировать гимназию за счёт подрядной организации. Также он просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей. В мае 2022 года экс-замгубернатора предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.