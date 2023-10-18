Евгения Глаголева не устроил приговор. Он подал апелляционную жалобу

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В субботу, 14 октября, Евгений Глаголев подал апелляционную жалобу на приговор, который 22 сентября ему вынес Таганский районный суд. Это следует из картотеки дел на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
В начале октября, 4 числа, апелляционную жалобу также подали сотрудники прокуратуры. Однако, в какую именно сторону в ведомстве хотят изменить приговор, пока не ясно. Также неизвестно, когда состоятся заседания по апелляционным жалобам.
Напомним, что задержали Евгения Глаголева в июне 2021 года из-за незаконного требования отремонтировать гимназию за счёт подрядной организации. Также он просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей. В мае 2022 года экс-замгубернатора предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
22 сентября чиновника признали виновным в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 20,5 млн рублей. Также Глаголеву запретили на протяжении семи лет занимать какую-либо должность в органах власти.