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Евгений Глаголев

Евгения Глаголева не устроил приговор. Он подал апелляционную жалобу

18 октября 2023, 08:00
Фото: 1MI
Евгений Глаголев

Белгородский экс-замгубернатора Глаголев обжаловал вынесенный ему приговор

Первая апелляционная жалоба на приговор появилась 4 октября: тогда её подали сотрудники прокуратуры. Спустя 10 дней апелляционное представление поступило от самого Глаголева. Когда состоятся заседания, пока не известно.

В субботу, 14 октября, Евгений Глаголев подал апелляционную жалобу на приговор, который 22 сентября ему вынес Таганский районный суд. Это следует из картотеки дел на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

В начале октября, 4 числа, апелляционную жалобу также подали сотрудники прокуратуры. Однако, в какую именно сторону в ведомстве хотят изменить приговор, пока не ясно. Также неизвестно, когда состоятся заседания по апелляционным жалобам.

Напомним, что задержали Евгения Глаголева в июне 2021 года из-за незаконного требования отремонтировать гимназию за счёт подрядной организации. Также он просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей. В мае 2022 года экс-замгубернатора предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

22 сентября чиновника признали виновным в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 20,5 млн рублей. Также Глаголеву запретили на протяжении семи лет занимать какую-либо должность в органах власти.

Экс-глава белгородского депстроя Глаголев хочет обжаловать приговор
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