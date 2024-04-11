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Звёздное небо

И в космосе есть Белгород: как Белгородчина связана с космонавтикой и её развитием?

11 апреля 2024, 05:30
Фото: 1MI
Звёздное небо

Белгородцам рассказали, какой вклад вносит область в развитие космонавтики

12 апреля отмечается День космонавтики. Для её развития сегодня делается много. Прикладывает ли Белгородская область усилия для развития российской космонавтики? Да. Многие космонавты связаны с регионом, белгородские учёные создают что-то новое. А в космосе есть и свой, космический, Белгород.

Белгород в космосе

Итак, Белгородскую область с космосом и его изучением связывает не так уж и мало вещей и фактов. К примеру, и в самом космическом пространстве есть свой Белгород. Астероид или же малая планета №9612. Её открыла астроном Людмила Журавлёва в 1992 году. Она же и назвала объект в честь областного центра.

Астероид, малая планет Белгород, №9612Астероид, малая планет Белгород, №9612
Астероид, малая планет Белгород, №9612Астероид, малая планет Белгород, №9612
Астероид, малая планет Белгород, №9612Астероид, малая планет Белгород, №9612
Астероид, малая планет Белгород, №9612Астероид, малая планет Белгород, №9612
Астероид, малая планет Белгород, №9612
Фото: Asteroid Belgorod | Space Reference

«Космические» улицы

Самое популярное название во многих городах России — улица Гагарина. Что есть ещё в Белгороде? Улица в честь Владимира Комарова, дважды Героя СССР; имени Константина Циолковского, основоположника теории космонавтики; Сергея Королёва, основателя уже практической космонавтики.

В Старом Осколе — мкрн Королёва, улицы Циолковского и Комарова, парк Космонавтики им. Ю. А. Гагарина.

В Губкине всё ещё интереснее. Улицы 12 Апреля, Гагарина, Комарова, Звёздная, Циолковского, Космонавтов.

Улица Звёздная в БелгородеУлица Звёздная в Белгороде
Улица Королёва, БелгородУлица Королёва, Белгород
Улица Комарова, БелгородУлица Комарова, Белгород
Улица Космонавтов, ГубкинУлица Космонавтов, Губкин
Улица ЦиолковскогоУлица Циолковского
парк Космонавтики им Ю. А. Гагарина, Старый Осколпарк Космонавтики им Ю. А. Гагарина, Старый Оскол
Улица Звёздная в Белгороде
Фото: Яндекс.Карты

Значимые имена, связанные с Белгородской областью

Георгий Тимофеевич Береговой

Георгий Береговой — лётчик-испытатель, лётчик космонавт, генерал-лейтенант авиации, награждён звездой Героя за свой полёт в космос и второй — за участие в Великой Отечественной войне. Георгий Береговой в своё время стал самым возрастным «посетителем» космического пространства. На тот моменте ему было 47 лет. Он отправился на орбиту на «Союзе-3». Полёт длился почти четверо суток.

Он не является белгородцем, но принимал участие в боях на Курской дуге и на территории Белгородской области. В воздушных боях. Также он много раз отправлялся в Белгородскую область по долгу работы.

Береговой считал, что именно лётчик-испытатель сможет вести космический корабль. Он продвигал идею об обучении лётчиков-космонавтов по мере того, как поставленные задачи становятся сложнее. И в принципе специалисты должны совершенствоваться всё глубже и на постоянной основе.

Береговой Георгий ТимофеевичБереговой Георгий Тимофеевич
Береговой Георгий Тимофеевич
Фото: Википедия

Анатолий Васильевич Филипченко

Филипченко провёл часть своего детства провёл в Красненском районе, в Красном. Там же он учился в начальных классах какое-то время. Уже тогда будущий космонавт задумался о полётах в космос.

В общей сумме все его полёты по времени превзошли 10 суток. А если точнее, то составили 10 суток 21 час 03 минуты. В 1963 году Анатолия Филипченко зачислили в отряд космонавтов. Первый его полёт состоялся через шесть лет, в октябре 1969 года. Второй — в 1974 году.

Филипченко Анатолий ВасильевичФилипченко Анатолий Васильевич
Филипченко Анатолий Васильевич
Фото: Википедия

Виктор Васильевич Горбатко

Родился он в Краснодарском крае. Однако очень ценил Белгород:

«Каждый раз, приезжая в Белгород, испытываю волнение. С вашим городом меня связывают тысячи нитей: профессиональных, дружеских и человеческих», — говорил он.

Виктор Горбатко трижды отправлялся в космос. В первый раз — в 1976 году. Стал одним из первых космонавтов совершивших не одиночный, а групповой полёт.

Горбатко Виктор ВасильевичГорбатко Виктор Васильевич
Горбатко Виктор Васильевич
Фото: Википедия

Алексей Архипович Леонов и Павел Иванович Беляев

Космонавты отправились в «путешествие» на корабле «Восход-2» в 1965 году. Их полёт длился 26 часов. Именно тогда человек вышел в открытый космос впервые в мире.

В качестве благодарности за вклад в покорении космоса Совет депутатов трудящихся внёс их в список почётных граждан Белгорода. Сейчас в этом списке 75 человек.

Беляев Павел ИвановичБеляев Павел Иванович
Леонов Алексей АрхиповичЛеонов Алексей Архипович
Беляев Павел Иванович
Фото: Википедия

Вклад Белгородской области в освоение космоса

На сайте Министерства науки и высшего образования также есть материалы об исследованиях и практических достижениях белгородцев в этой сфере.

«Белгород знают в Москве, в „Роскосмосе“, и это действительно наше достижение», — делится в одной из статей Наталья Черкашина, молодая учёная.

Учёные БГТУ им. В. Г. Шухова и НИИ «Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» создали материал, который может стать защитой космонавтов от космической радиации. В 2022 году образцы доставили на МКС для изучения и проверки в действии.

В НИУ «БелГУ», к примеру, также занимаются космической темой. В том числе в образовательном учреждении создаются жаропрочные и жаростойкие материалы, сплавы и покрытия, новые технологии сварки для строительства космических аппаратов.

Ещё в Белгороде есть офис компании с космическим названием — «НСТР КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Его работники занимаются созданием ракет и автоматизированных телескопов AstroNYX.

На территории региона есть и научное производственное объединение «Каскад». Чем там занимаются? Разрабатывают комплексы и узлы связи, осуществляют контроль оборудования, мониторинг систем ракет. Всё это неотъемлемая часть развития космонавтики. И это только лишь часть того, что делает Белгородская область для этого.

Белгородская сирень в космосе

Запуск сирени в космос стал важным событием для космонавтики и Белгородской области. Так развивается и проверяется идея создания целых космических оранжерей. Причём растение не просто отправлено бороздить космическое пространство. В капсуле оно растёт и развивается из ростков, без участия человека. И вполне успешно. Белгородская сирень попала в книгу рекордов России как растение, которые наиболее отдалено от Земли.

В какую сторону запускают ракету и кто такие космонавты из Китая? Тест к 12 апреля
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