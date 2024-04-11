И в космосе есть Белгород: как Белгородчина связана с космонавтикой и её развитием?

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:30
Итак, Белгородскую область с космосом и его изучением связывает не так уж и мало вещей и фактов. К примеру, и в самом космическом пространстве есть свой Белгород. Астероид или же малая планета №9612. Её открыла астроном Людмила Журавлёва в 1992 году. Она же и назвала объект в честь областного центра.
Самое популярное название во многих городах России — улица Гагарина. Что есть ещё в Белгороде? Улица в честь Владимира Комарова, дважды Героя СССР; имени Константина Циолковского, основоположника теории космонавтики; Сергея Королёва, основателя уже практической космонавтики.
В Старом Осколе — мкрн Королёва, улицы Циолковского и Комарова, парк Космонавтики им. Ю. А. Гагарина.
В Губкине всё ещё интереснее. Улицы 12 Апреля, Гагарина, Комарова, Звёздная, Циолковского, Космонавтов.
Георгий Береговой — лётчик-испытатель, лётчик космонавт, генерал-лейтенант авиации, награждён звездой Героя за свой полёт в космос и второй — за участие в Великой Отечественной войне. Георгий Береговой в своё время стал самым возрастным «посетителем» космического пространства. На тот моменте ему было 47 лет. Он отправился на орбиту на «Союзе-3». Полёт длился почти четверо суток.
Он не является белгородцем, но принимал участие в боях на Курской дуге и на территории Белгородской области. В воздушных боях. Также он много раз отправлялся в Белгородскую область по долгу работы.
Береговой считал, что именно лётчик-испытатель сможет вести космический корабль. Он продвигал идею об обучении лётчиков-космонавтов по мере того, как поставленные задачи становятся сложнее. И в принципе специалисты должны совершенствоваться всё глубже и на постоянной основе.
Филипченко провёл часть своего детства провёл в Красненском районе, в Красном. Там же он учился в начальных классах какое-то время. Уже тогда будущий космонавт задумался о полётах в космос.
В общей сумме все его полёты по времени превзошли 10 суток. А если точнее, то составили 10 суток 21 час 03 минуты. В 1963 году Анатолия Филипченко зачислили в отряд космонавтов. Первый его полёт состоялся через шесть лет, в октябре 1969 года. Второй — в 1974 году.
Родился он в Краснодарском крае. Однако очень ценил Белгород:
«Каждый раз, приезжая в Белгород, испытываю волнение. С вашим городом меня связывают тысячи нитей: профессиональных, дружеских и человеческих», — говорил он.
Виктор Горбатко трижды отправлялся в космос. В первый раз — в 1976 году. Стал одним из первых космонавтов совершивших не одиночный, а групповой полёт.
Космонавты отправились в «путешествие» на корабле «Восход-2» в 1965 году. Их полёт длился 26 часов. Именно тогда человек вышел в открытый космос впервые в мире.
В качестве благодарности за вклад в покорении космоса Совет депутатов трудящихся внёс их в список почётных граждан Белгорода. Сейчас в этом списке 75 человек.
На сайте Министерства науки и высшего образования также есть материалы об исследованиях и практических достижениях белгородцев в этой сфере.
«Белгород знают в Москве, в „Роскосмосе“, и это действительно наше достижение», — делится в одной из статей Наталья Черкашина, молодая учёная.
Учёные БГТУ им. В. Г. Шухова и НИИ «Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» создали материал, который может стать защитой космонавтов от космической радиации. В 2022 году образцы доставили на МКС для изучения и проверки в действии.
В НИУ «БелГУ», к примеру, также занимаются космической темой. В том числе в образовательном учреждении создаются жаропрочные и жаростойкие материалы, сплавы и покрытия, новые технологии сварки для строительства космических аппаратов.
Ещё в Белгороде есть офис компании с космическим названием — «НСТР КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Его работники занимаются созданием ракет и автоматизированных телескопов AstroNYX.
На территории региона есть и научное производственное объединение «Каскад». Чем там занимаются? Разрабатывают комплексы и узлы связи, осуществляют контроль оборудования, мониторинг систем ракет. Всё это неотъемлемая часть развития космонавтики. И это только лишь часть того, что делает Белгородская область для этого.
Запуск сирени в космос стал важным событием для космонавтики и Белгородской области. Так развивается и проверяется идея создания целых космических оранжерей. Причём растение не просто отправлено бороздить космическое пространство. В капсуле оно растёт и развивается из ростков, без участия человека. И вполне успешно. Белгородская сирень попала в книгу рекордов России как растение, которые наиболее отдалено от Земли.