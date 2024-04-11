И в космосе есть Белгород: как Белгородчина связана с космонавтикой и её развитием?

Итак, Белгородскую область с космосом и его изучением связывает не так уж и мало вещей и фактов. К примеру, и в самом космическом пространстве есть свой Белгород. Астероид или же малая планета №9612. Её открыла астроном Людмила Журавлёва в 1992 году. Она же и назвала объект в честь областного центра.