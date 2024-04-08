В какую сторону запускают ракету и кто такие космонавты из Китая? Тест к 12 апреля
8 апреля 2024, 15:28
Фото: Kandinsky
День космонавтики
12 апреля отмечается День космонавтики. А знаете, когда его стали отмечать и когда он стал международным праздником? Тогда скорее проходите тест от редакции Бел.Ру к празднику. Всё-таки все тесты не только проверяют ваши знания, но и рассказывают что-то новое и интересное.
Тест
Космонавты и галактическое пространство: тест ко Дню космонавтики
Итак, тест ко Дню космонавтики. Здесь 10 вопросов. В каждом — три варианта ответа. И только один правильный.