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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

День космонавтики

В какую сторону запускают ракету и кто такие космонавты из Китая? Тест к 12 апреля

8 апреля 2024, 15:28
Фото: Kandinsky
День космонавтики
12 апреля отмечается День космонавтики. А знаете, когда его стали отмечать и когда он стал международным праздником? Тогда скорее проходите тест от редакции Бел.Ру к празднику. Всё-таки все тесты не только проверяют ваши знания, но и рассказывают что-то новое и интересное.
Тест
Космонавты и галактическое пространство: тест ко Дню космонавтики

Итак, тест ко Дню космонавтики. Здесь 10 вопросов. В каждом — три варианта ответа. И только один правильный.

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