В какую сторону запускают ракету и кто такие космонавты из Китая? Тест к 12 апреля

12 апреля отмечается День космонавтики. А знаете, когда его стали отмечать и когда он стал международным праздником? Тогда скорее проходите тест от редакции Бел.Ру к празднику. Всё-таки все тесты не только проверяют ваши знания, но и рассказывают что-то новое и интересное.