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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

1 апреля

Тест в День смеха: его традиции, его другие названия и что нельзя делать в этот день?

1 апреля 2024, 14:27
Фото: 1MI
1 апреля
«Первое апреля — никому не верю». Сегодня День смеха. Если вас сегодня разыграли не очень хорошо и обидно — у вас есть полное право обидеться и обозначить личные границы. Во всём нужно знать меру, даже в шутках. Поэтому редакция Бел.Ру подготовила для своих читателей тест, чтобы развлечь в этот день
Тест
Тест ко Дню смеха. Факты и история.

Итак, сегодня 1 апреля. День дурака, День смеха. Вообще, у этого дня много названий и разные традиции. Всё зависит от страны и культуры. Кто-то вообще празднует его в декабре или несколько дней подряд. В Англии, кстати, считают, что подшучивать над людьми можно только в первой половине дня, если не хочешь, чтобы тебя преследовала неудача.

Итак, семь вопросов, три варианта ответа. Правильный — только один. Редакция Бел.Ру обещает, что разыгрывать своих читателей не будет. Но «первого апреля — никому не верю» говорят не зря.

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