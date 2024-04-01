Тест в День смеха: его традиции, его другие названия и что нельзя делать в этот день?

Тест ко Дню смеха. Факты и история.

Итак, сегодня 1 апреля. День дурака, День смеха. Вообще, у этого дня много названий и разные традиции. Всё зависит от страны и культуры. Кто-то вообще празднует его в декабре или несколько дней подряд. В Англии, кстати, считают, что подшучивать над людьми можно только в первой половине дня, если не хочешь, чтобы тебя преследовала неудача.

Итак, семь вопросов, три варианта ответа. Правильный — только один. Редакция Бел.Ру обещает, что разыгрывать своих читателей не будет. Но «первого апреля — никому не верю» говорят не зря.