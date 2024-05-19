Пострадали два человека, повреждён храм: что известно о новых последствиях атак ВСУ?

Над селом Соломино система ПВО сбила БПЛА, а после воздушной атаки в шести населённых пунктах зафиксировали разрушения: в Таврово повреждены 13 частных домов, пять надворных построек и два авто, в Дубовом — пять домовладений, пять квартир в одном МКД, две постройки и три авто, в Ясных Зорях и Никольском — по одному частному дому, в Пушкарном — три частных дома, ЛЭП и четыре авто, в Разумном — одна машина.