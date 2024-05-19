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За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область около 90 раз

Пострадали два человека, повреждён храм: что известно о новых последствиях атак ВСУ?

19 мая 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область около 90 раз

За минувшие сутки под огонь ВСУ попали восемь муниципалитетов Белгородской области. Противник бил по населённым пунктам региона более 90 раз. Есть пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Украинский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство на село Петровка Белгородского района. Пострадали мужчина и женщина. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Над селом Соломино система ПВО сбила БПЛА, а после воздушной атаки в шести населённых пунктах зафиксировали разрушения: в Таврово повреждены 13 частных домов, пять надворных построек и два авто, в Дубовом — пять домовладений, пять квартир в одном МКД, две постройки и три авто, в Ясных Зорях и Никольском — по одному частному дому, в Пушкарном — три частных дома, ЛЭП и четыре авто, в Разумном — одна машина.

Двое белгородцев пострадали при атаке дрона-камикадзе в селе Петровка
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Дрон-камикадзе атаковал автомобильную заправочную станцию в посёлке Борисовка Борисовского района: повреждена крыша АЗС. Квадракоптер сбросил в Берёзовке три взрывных устройства, из-за чего повреждения получили два авто, ограждение и остекление одного частного дома. В Грузском повреждена территория рядом с сельскохозяйственным предприятием, в лесном массиве зафиксировали три реактивных снаряда. Под миномётный обстрел попало село Богун-Городок. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.

По хутору Старый Волоконовского района ВСУ выпустили пять миномётных снарядов, по селу Тишанка — три. Повреждена ЛЭП. В селе Графовка Краснояружского района упал FPV-дрон, а село Поповка атаковали тремя снарядами. Разрушений и пострадавших нет.

Со стороны Украины продолжают атаковать Грайворонский округ: под огнём оказались Безымено, Горьковский, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино, Грайворон, Козинка, Головчино и Пороз. Всего ВСУ выпустили по муниципалитету 19 FPV-дронов, 17 миномётных снарядов, два прилёта кассетными боеприпасами и два БПЛА. Повреждения получили два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет.

ВСУ ударили по посёлку Красное Шебекинского округа 20 миномётными снарядами и дроном-камикадзе. Из-за этого в здании сельскохозяйственного предприятия оказалась пробита кровля, посекло фасады и стены в мастерских, пострадало оборудование, сельхозтехника, грузов и ЛЭП. Пять FPV-дронов атаковали село Муром — разрушения заметили на одном инфраструктурном объекте связи.

Кроме того, над селом Волоконовка Чернянского района система ПВО сбила один украинский беспилотник. В результате падения обломков повреждения получили два частных дома и один автомобиль, загорелась сухая трава на площади 140 квадратных метров. В селе Малое Городище Новооскольского городского округа загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Пострадавших нигде нет.

Также в Новооскольском округе в поле между сёлами Яковлевка и Крюк обнаружили обломки снаряда.

Ничего святого: ВСУ атаковали белгородский храм дроном-камикадзе
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