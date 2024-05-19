Пострадали два человека, повреждён храм: что известно о новых последствиях атак ВСУ?

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Украинский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство на село Петровка Белгородского района. Пострадали мужчина и женщина. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Над селом Соломино система ПВО сбила БПЛА, а после воздушной атаки в шести населённых пунктах зафиксировали разрушения: в Таврово повреждены 13 частных домов, пять надворных построек и два авто, в Дубовом — пять домовладений, пять квартир в одном МКД, две постройки и три авто, в Ясных Зорях и Никольском — по одному частному дому, в Пушкарном — три частных дома, ЛЭП и четыре авто, в Разумном — одна машина.
Дрон-камикадзе атаковал автомобильную заправочную станцию в посёлке Борисовка Борисовского района: повреждена крыша АЗС. Квадракоптер сбросил в Берёзовке три взрывных устройства, из-за чего повреждения получили два авто, ограждение и остекление одного частного дома. В Грузском повреждена территория рядом с сельскохозяйственным предприятием, в лесном массиве зафиксировали три реактивных снаряда. Под миномётный обстрел попало село Богун-Городок. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.
По хутору Старый Волоконовского района ВСУ выпустили пять миномётных снарядов, по селу Тишанка — три. Повреждена ЛЭП. В селе Графовка Краснояружского района упал FPV-дрон, а село Поповка атаковали тремя снарядами. Разрушений и пострадавших нет.
Со стороны Украины продолжают атаковать Грайворонский округ: под огнём оказались Безымено, Горьковский, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино, Грайворон, Козинка, Головчино и Пороз. Всего ВСУ выпустили по муниципалитету 19 FPV-дронов, 17 миномётных снарядов, два прилёта кассетными боеприпасами и два БПЛА. Повреждения получили два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет.
ВСУ ударили по посёлку Красное Шебекинского округа 20 миномётными снарядами и дроном-камикадзе. Из-за этого в здании сельскохозяйственного предприятия оказалась пробита кровля, посекло фасады и стены в мастерских, пострадало оборудование, сельхозтехника, грузов и ЛЭП. Пять FPV-дронов атаковали село Муром — разрушения заметили на одном инфраструктурном объекте связи.
Кроме того, над селом Волоконовка Чернянского района система ПВО сбила один украинский беспилотник. В результате падения обломков повреждения получили два частных дома и один автомобиль, загорелась сухая трава на площади 140 квадратных метров. В селе Малое Городище Новооскольского городского округа загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Пострадавших нигде нет.
Также в Новооскольском округе в поле между сёлами Яковлевка и Крюк обнаружили обломки снаряда.