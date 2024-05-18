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В апреле в Белгородской области родилось более 700 детей

В апреле в Белгородской области родилось более 700 детей

18 мая 2024, 10:46
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также озвучил, сколько детей появилось на свет в регионе с начала года.
Сюжет
Дети

По данным главы региона, в Белгородской области в апреле на свет появилось более 700 детей. А с начала года всего родилось порядка 3000 новых жителей области.

Губернатор пожелал новорождённым мирного неба над головами, а также здоровья и счастья их родителям и близким.

Напомним, в Белгородской области с начала 2024 года 31 ребёнка усыновили/удочерили приёмные семьи. Информацию предоставила руководитель регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Следует отметить, что этот показатель на 7% превышает результаты прошлого года.

Также стоит добавить, что за последний год благодаря усыновлению и опеке новую семью нашёл 91 ребёнок из детского дома.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Детский дом#Дети#Губернатор#Рождаемость#Белгород#Вячеслав Гладков#Новорожденные#Приемные семьи#Глава региона
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