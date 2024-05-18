В апреле в Белгородской области родилось более 700 детей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По данным главы региона, в Белгородской области в апреле на свет появилось более 700 детей. А с начала года всего родилось порядка 3000 новых жителей области.
Губернатор пожелал новорождённым мирного неба над головами, а также здоровья и счастья их родителям и близким.
Напомним, в Белгородской области с начала 2024 года 31 ребёнка усыновили/удочерили приёмные семьи. Информацию предоставила руководитель регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Следует отметить, что этот показатель на 7% превышает результаты прошлого года.
Также стоит добавить, что за последний год благодаря усыновлению и опеке новую семью нашёл 91 ребёнок из детского дома.