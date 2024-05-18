Спасение Буси и ответ Белгородской митрополии протоиерею: как прошла суббота

В Белгородской и Старооскольской епархии ответили протоиерею Андрею Ткачёву, который упрекнул жителей региона в неусердных молитвах при обстрелах ВСУ. В митрополии отметили, что отец Андрей должен знать, что его публичные выступления могут создать впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях». Также в епархии пригласили протоиерея присоединиться к молитвам белгородцев, которые «они возносят под звуки сирен воздушной тревоги».