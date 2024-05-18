Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Спасение Буси и ответ Белгородской митрополии протоиерею: как прошла суббота

Спасение Буси и ответ Белгородской митрополии протоиерею: как прошла суббота

18 мая 2024, 16:00
Фото: 1MI
Суббота, 18 мая, в регионе была полна событий. В Шебекино спасали из закрытого гаража собаку Бусю, Белгородская митрополия ответила протоиерею Андрею Ткачёву, а ВСУ продолжали обстреливать приграничье. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.

Пленница

В Шебекино хозяин гаража случайно закрыл в гараже собаку Бусю. Животное испугалось, забежало в помещение и спряталось. Спустя несколько дней лай собаки услышала Мария — владелица соседнего гаража. Женщина обратилась в приют бездомных животных и к главе региона Вячеславу Гладкову. Сотрудники приюта приехали на место и покормили Бусю через щель. Спустя время приехал хозяин гаража. Собаку спасли.

В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео
Узнать подробнее

Пригласили присоединиться к молитвам

В Белгородской и Старооскольской епархии ответили протоиерею Андрею Ткачёву, который упрекнул жителей региона в неусердных молитвах при обстрелах ВСУ. В митрополии отметили, что отец Андрей должен знать, что его публичные выступления могут создать впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях». Также в епархии пригласили протоиерея присоединиться к молитвам белгородцев, которые «они возносят под звуки сирен воздушной тревоги».

В Белгородской митрополии прокомментировали высказывание протоиерея Ткачёва
Узнать подробнее

Сбивали авиабомбы и ракеты

Около полудня над территорией Белгородской области уничтожили управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О последствиях на земле не сообщалось.

Кроме этого, под обстрел ВСУ попало два населённых пункта в приграничье — село Тишанка Волоконовского района и посёлок Красное Шебекинского округа. В первом повреждения получила линия электропередачи, а во втором — линия электропередачи и сельскохозяйственное предприятие.

Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Обрушение подъезда МКД, выпускные экзамены, Путин о Харькове: итоги неделиАтаки ВСУ на Белгородскую область, взрыв и ограничение движения транспорта: итоги дняОчень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели
#Кристина Семенчук#Епархия#Шебекино#Бездомные животные#Волоконовский район#Белгородская митрополия#Приют#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Приграничье#Сельскохозяйственное предприятие#Протоиерей
Подпишитесь
«Пусть присоединится»: в епархии ответили на упрёк белгородцам в недостатке молитв
Сегодня, 09:02
Субботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности
Сегодня, 06:26
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты Белгорода
Вчера, 18:24
В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео
Сегодня, 07:08
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
Вчера, 13:18
Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты
Сегодня, 12:10
"