Спасение Буси и ответ Белгородской митрополии протоиерею: как прошла суббота

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Пленница
В Шебекино хозяин гаража случайно закрыл в гараже собаку Бусю. Животное испугалось, забежало в помещение и спряталось. Спустя несколько дней лай собаки услышала Мария — владелица соседнего гаража. Женщина обратилась в приют бездомных животных и к главе региона Вячеславу Гладкову. Сотрудники приюта приехали на место и покормили Бусю через щель. Спустя время приехал хозяин гаража. Собаку спасли.
В Белгородской и Старооскольской епархии ответили протоиерею Андрею Ткачёву, который упрекнул жителей региона в неусердных молитвах при обстрелах ВСУ. В митрополии отметили, что отец Андрей должен знать, что его публичные выступления могут создать впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях». Также в епархии пригласили протоиерея присоединиться к молитвам белгородцев, которые «они возносят под звуки сирен воздушной тревоги».
Около полудня над территорией Белгородской области уничтожили управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О последствиях на земле не сообщалось.