Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По информации ведомства, с 12:20 до 12:30 дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Их было четыре и две соответственно.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области. Погибли и пострадали мирные жители. Также зафиксированы разрушения. При атаках ВСУ использовали не только снаряды из РСЗО «Вампир» и артиллерию, но и дроны.
Также стало известно, что около границы Белгородской области продолжает формироваться санитарная зона. Подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица Харьковской области.