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Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты

Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты

18 мая 2024, 12:10
Фото: 1MI
Атаку пресекли в районе полудня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Граница

По информации ведомства, с 12:20 до 12:30 дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Их было четыре и две соответственно.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области. Погибли и пострадали мирные жители. Также зафиксированы разрушения. При атаках ВСУ использовали не только снаряды из РСЗО «Вампир» и артиллерию, но и дроны.

Также стало известно, что около границы Белгородской области продолжает формироваться санитарная зона. Подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица Харьковской области.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Граница#Харьковская область#Авиабомбы#Белгород#Ракеты#ВСУ#Санитарная зона#РСЗО Вампир
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