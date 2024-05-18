Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области. Погибли и пострадали мирные жители. Также зафиксированы разрушения. При атаках ВСУ использовали не только снаряды из РСЗО «Вампир» и артиллерию, но и дроны.