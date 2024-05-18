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В Белгородской области за сутки под атаку ВСУ попало девять муниципалитетов

Погибшие, пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

18 мая 2024, 10:14
Фото: 1MI

В Белгородской области за сутки под атаку ВСУ попало девять муниципалитетов

О нанесённых ударах за прошедшие сутки по Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Под огнём было девять муниципалитетов.
Сюжет
ВСУ

Белгород

В областном центре фрагмент снаряда пробил кровлю в многоэтажном доме. Досталось и потолку в одной из квартир. Пострадавших нет.

Белгородский район

Село Новая Наумовка атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Погиб мужчина. Ещё один мирный житель получил осколочное ранение лопатки. Сейчас он в больнице.

По селу Таврово противник выпустил 12 снарядов из РСЗО «Вампир». Пострадали два человека. Один мужчина получил осколочное ранение колена (он в больнице), а второму осколки угодили в лоб (оказали помощь, отправили на амбулаторное лечение). Разрушения зафиксировали в 24 частных домах. Повреждения получили девять машин.

По селу Красный Хутор ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Николаевка — один снаряд из РСЗО «Ольха», по селу Щетиновка — пять артиллерийских снарядов. А ещё в Щетиновке противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас. Никто не пострадал.

Хутор Берёзово и село Ясные Зори противник атаковал с помощью беспилотников — по одному в каждом населённом пункте, в сёлах Головино и Варваровка — с помощью двух БПЛА в каждом селе. Обошлось без последствий.

Под обстрелом был и хутор Крестовое. Там зафиксировали два прилёта. Пострадавших нет, но зафиксированы повреждения в одном из производственных объектов.

Село Весёлая Лопань ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, но в результате взрыва повреждения получили хозпостройка и забор в одном частном доме.

После воздушных атак ВСУ различные разрушения зафиксировали в Дубовом, Таврово, Малиновском сельском поселении, Яснозоренском сельском поселении, Майском, Новосадовом, Октябрьском, Никольском, Разумном и Щетиновке.

Борисовский район

Село Грузское ВСУ атаковали с помощью дронов. Всего противник сбросил четыре взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждения получили два транспортных средства. Никто не пострадал.

Также ВСУ попытались атаковать с помощью дрона-камикадзе сельскохозяйственную технику. Обошлось без последствий.

В посёлке Борисовка из-за атаки дрона-камикадзе пострадала автомобильная заправочная станция. Есть повреждения в крыше. Никто не пострадал.

Всего над территорией муниципалитета система ПВО сбила шесть воздушных целей. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном доме и одной хозяйственной постройке. ⠀

Валуйский округ

Село Старый Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Село Тишанка в ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона. Никто не пострадал, но в одном частном доме выбиты окна и посечена крыша.

Грайворонский округ

По окраине села Сподарюшино противник выпустил 14 миномётных снарядов. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА ВСУ сбросили два взрывных устройства. Над посёлком Чапаевский система ПВО уничтожила три воздушные цели.

На окраине поселка Горьковский зафиксировали 16 прилётов, на окраине села Безымено — восемь. Также на окраине Безымено с БПЛА противник сбросил одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов никто не пострадал. Также нет разрушений. ⠀

Краснояружский район

На окраине села Репяховка зафиксировали два прилёта. Обошлось без последствий. ⠀

Шебекинский округ

По сёлам Муром и Новая Таволжанка ВСУ выпустили по пять артиллерийских снарядов, по МАПП «Шебекино» — 15 снарядов из РСЗО «Град». Пострадавших и разрушений нет.

Город Шебекино ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Он упал, произошла детонаций. Осколки посекли несколько торговых павильонов. Никто не пострадал.

Но после воздушной атаки в Шебекино зафиксировали разрушения — в двух частных домах выбило окна и повреждены крыши, а в селе Муром в одном частном доме посекло кровлю. Пострадавших нет.

Над хутором Мухин система ПВО сбила БПЛА противника, обошлось без последствий на земле.

А ещё в Шебекино и посёлке Батрацкая Дача обнаружили по два взрывоопасных предмета. Их извлекли и вывезли для дальнейшего уничтожения. Обошлось без последствий. ⠀

Яковлевский округ

В Строителе на территории парка Маршалково обезвредили взрывоопасный предмет. Его вывезли и уничтожили на полигоне. Пострадавших и разрушений нет.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Погибшие#Муниципалитеты#Белгород#ВСУ#Разрушения#Беспилотники#Дрон-камикадзе
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