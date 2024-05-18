Погибшие, пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

По селу Красный Хутор ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Николаевка — один снаряд из РСЗО «Ольха», по селу Щетиновка — пять артиллерийских снарядов. А ещё в Щетиновке противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас. Никто не пострадал.