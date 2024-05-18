Погибшие, пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Белгород
В областном центре фрагмент снаряда пробил кровлю в многоэтажном доме. Досталось и потолку в одной из квартир. Пострадавших нет.
Белгородский район
Село Новая Наумовка атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Погиб мужчина. Ещё один мирный житель получил осколочное ранение лопатки. Сейчас он в больнице.
По селу Таврово противник выпустил 12 снарядов из РСЗО «Вампир». Пострадали два человека. Один мужчина получил осколочное ранение колена (он в больнице), а второму осколки угодили в лоб (оказали помощь, отправили на амбулаторное лечение). Разрушения зафиксировали в 24 частных домах. Повреждения получили девять машин.
По селу Красный Хутор ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Николаевка — один снаряд из РСЗО «Ольха», по селу Щетиновка — пять артиллерийских снарядов. А ещё в Щетиновке противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас. Никто не пострадал.
Хутор Берёзово и село Ясные Зори противник атаковал с помощью беспилотников — по одному в каждом населённом пункте, в сёлах Головино и Варваровка — с помощью двух БПЛА в каждом селе. Обошлось без последствий.
Под обстрелом был и хутор Крестовое. Там зафиксировали два прилёта. Пострадавших нет, но зафиксированы повреждения в одном из производственных объектов.
Село Весёлая Лопань ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, но в результате взрыва повреждения получили хозпостройка и забор в одном частном доме.
После воздушных атак ВСУ различные разрушения зафиксировали в Дубовом, Таврово, Малиновском сельском поселении, Яснозоренском сельском поселении, Майском, Новосадовом, Октябрьском, Никольском, Разумном и Щетиновке.
Борисовский район
Село Грузское ВСУ атаковали с помощью дронов. Всего противник сбросил четыре взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждения получили два транспортных средства. Никто не пострадал.
Также ВСУ попытались атаковать с помощью дрона-камикадзе сельскохозяйственную технику. Обошлось без последствий.
В посёлке Борисовка из-за атаки дрона-камикадзе пострадала автомобильная заправочная станция. Есть повреждения в крыше. Никто не пострадал.
Всего над территорией муниципалитета система ПВО сбила шесть воздушных целей. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном доме и одной хозяйственной постройке. ⠀
Валуйский округ
Село Старый Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.
Волоконовский район
Село Тишанка в ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона. Никто не пострадал, но в одном частном доме выбиты окна и посечена крыша.
Грайворонский округ
По окраине села Сподарюшино противник выпустил 14 миномётных снарядов. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА ВСУ сбросили два взрывных устройства. Над посёлком Чапаевский система ПВО уничтожила три воздушные цели.
На окраине поселка Горьковский зафиксировали 16 прилётов, на окраине села Безымено — восемь. Также на окраине Безымено с БПЛА противник сбросил одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов никто не пострадал. Также нет разрушений. ⠀
Краснояружский район
На окраине села Репяховка зафиксировали два прилёта. Обошлось без последствий. ⠀
Шебекинский округ
По сёлам Муром и Новая Таволжанка ВСУ выпустили по пять артиллерийских снарядов, по МАПП «Шебекино» — 15 снарядов из РСЗО «Град». Пострадавших и разрушений нет.
Город Шебекино ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Он упал, произошла детонаций. Осколки посекли несколько торговых павильонов. Никто не пострадал.
Но после воздушной атаки в Шебекино зафиксировали разрушения — в двух частных домах выбило окна и повреждены крыши, а в селе Муром в одном частном доме посекло кровлю. Пострадавших нет.
Над хутором Мухин система ПВО сбила БПЛА противника, обошлось без последствий на земле.
А ещё в Шебекино и посёлке Батрацкая Дача обнаружили по два взрывоопасных предмета. Их извлекли и вывезли для дальнейшего уничтожения. Обошлось без последствий. ⠀
Яковлевский округ
В Строителе на территории парка Маршалково обезвредили взрывоопасный предмет. Его вывезли и уничтожили на полигоне. Пострадавших и разрушений нет.