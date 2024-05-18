Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По информации ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Населённый пункт Старица Харьковской области освободили.
Поражение живой силе и технике ВСУ нанесли в районах населённых пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.
В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика».
А ещё был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Напомним, ранее о создании санитарной зоны сообщил президент Владимир Путин, отметив, что операция на харьковском направлении — это ответ на обстрелы Белгородской области. Слова главы государства Бел.Ру прокомментировал военный эксперт.