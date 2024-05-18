В районе Белгородской области продолжают создавать санитарную зону

В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика».