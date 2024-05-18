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В районе Белгородской области продолжают создавать санитарную зону

В районе Белгородской области продолжают создавать санитарную зону

18 мая 2024, 10:31
Фото: 1MI
Подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
ВСУ

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Населённый пункт Старица Харьковской области освободили.

Поражение живой силе и технике ВСУ нанесли в районах населённых пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика».

А ещё был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Напомним, ранее о создании санитарной зоны сообщил президент Владимир Путин, отметив, что операция на харьковском направлении — это ответ на обстрелы Белгородской области. Слова главы государства Бел.Ру прокомментировал военный эксперт.

Погибшие, пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Танк#Белгород#ВСУ#Санитарная зона#СВО#Группировка войск Север
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