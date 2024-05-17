Обрушение подъезда МКД, выпускные экзамены, Путин о Харькове: итоги недели

На неделе стало известно, как будет проходить ЕГЭ, если его прервёт сигнал ракетной опасности. Выпускник сможет вернуться на экзамен или отказаться от дальнейшей сдачи экзамена. Во время опасности экзамен прервётся; таймер запустят снова после отбоя.