Обрушение подъезда МКД, выпускные экзамены, Путин о Харькове: итоги недели

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
12 мая в Белгороде фрагмент ракеты ВСУ «Точка-У» поразил подъезд дома №55а на улице Щорса. По последним данным, из-за трагедии погибло 17 человек. Белгородцы приносят к подъезду цветы и детские игрушки.
На месте уже начали демонтажные работы. Специалисты снесут фрагмент дома со 2-го по 3-й подъезд. Здесь построят такой же дом за год, сообщил губернатор Белгородской области.
18-19 мая в дом вернутся собственники жилья. В уцелевшую часть дома специалисты заново проводят коммуникации: газ, тепло, электроэнергию, воду.
Владельцам жилья в доме положены выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 3 млн рублей.
О ЧП в Октябрьском сообщил Гладков утром 17 мая. Женщина погибла на месте, четырёхлетний ребёнок умер в больнице, его не смогли спасти.
Ещё два человека пострадало из-за атаки дрона-камикадзе в Октябрьском — отец семьи и водитель. Глава семьи отказался от госпитализации. У него шок и ссадины. Второму мужчине с осколочным ранениям кисти помощь оказали на месте.
Владимир Путин рассказал о работе ВС РФ на харьковском направлении. Её проводят для создания безопасной зоны, чтобы Белгородскую область перестали обстреливать. Брать Харьков для этого на сегодня не планируют.
«Они [ВСУ] обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут! Всё же очевидно: стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону. Мы это и делаем», — объяснил президент Российской Федерации.
Бел.Ру поговорили с военным обозревателем Геннадием Алёхиным о заявлениях президента о Харькове.
На неделе стало известно, как будет проходить ЕГЭ, если его прервёт сигнал ракетной опасности. Выпускник сможет вернуться на экзамен или отказаться от дальнейшей сдачи экзамена. Во время опасности экзамен прервётся; таймер запустят снова после отбоя.
«Если он (выпускник — прим.ред.) после объявления ракетной опасности скажет: „Нет, сегодня я не готов“, то отказ от продолжения экзамена по причине возникновения ракетной опасности будет считаться уважительной причиной», — объяснил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Девятиклассники, которые не сдают экзамены, получат аттестат до 7 июня. Те, кто сдают ОГЭ, — с 20 июня по 1 июля.
Одиннадцатиклассники, которые не сдают ЕГЭ, получат документ об окончании школы с 1 по 7 июня, а если сдача экзамена будет, то до 29 июня.
Вузам и колледжам рекомендовали остаться на дистанционном обучении до конца года.
Детские сады будут работать в формате дежурных групп. Ещё не известно, когда появится возможность вернуть обычное посещение для детей.
16 мая девушка, по словам очевидцев, возрастом 14-15 лет, родила в туалете гипермаркета «Европа» в Старом Осколе. По данным Бел.Ру, у девушки и ребёнка всё хорошо, они в больнице.
Прокуратура проверит, насколько эффективно органы опеки выполняли обязанности по защите прав подростков. А также попытается установить причины и условия происшествия.