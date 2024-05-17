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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Обрушение подъезда МКД, выпускные экзамены, Путин о Харькове: итоги недели

Обрушение подъезда МКД, выпускные экзамены, Путин о Харькове: итоги недели

17 мая 2024, 15:23
Фото: 1MI
В областной столице обвалился подъезд дома из-за фрагмента ракеты, мама и ребёнок погибли в Белгородском районе из-за взрыва дрона, Путин высказался о планах на Харьков, школьники начали последние приготовления к ЕГЭ, подросток родила в туалете магазина продуктов — подробнее в итогах недели Бел.Ру.

В Белгороде обрушился подъезд МКД из-за фрагмента ракеты

12 мая в Белгороде фрагмент ракеты ВСУ «Точка-У» поразил подъезд дома №55а на улице Щорса. По последним данным, из-за трагедии погибло 17 человек. Белгородцы приносят к подъезду цветы и детские игрушки.

На месте уже начали демонтажные работы. Специалисты снесут фрагмент дома со 2-го по 3-й подъезд. Здесь построят такой же дом за год, сообщил губернатор Белгородской области.

18-19 мая в дом вернутся собственники жилья. В уцелевшую часть дома специалисты заново проводят коммуникации: газ, тепло, электроэнергию, воду.

Владельцам жилья в доме положены выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 3 млн рублей.

Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
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Семья попала под атаку дрона в Белгородском районе. Погибли мать и ребёнок

О ЧП в Октябрьском сообщил Гладков утром 17 мая. Женщина погибла на месте, четырёхлетний ребёнок умер в больнице, его не смогли спасти.

Ещё два человека пострадало из-за атаки дрона-камикадзе в Октябрьском — отец семьи и водитель. Глава семьи отказался от госпитализации. У него шок и ссадины. Второму мужчине с осколочным ранениям кисти помощь оказали на месте.

Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом: погибли мать и четырёхлетний ребёнок
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Путин: брать Харьков для создания безопасной зоны не будут

Владимир Путин рассказал о работе ВС РФ на харьковском направлении. Её проводят для создания безопасной зоны, чтобы Белгородскую область перестали обстреливать. Брать Харьков для этого на сегодня не планируют.

«Они [ВСУ] обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут! Всё же очевидно: стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону. Мы это и делаем», — объяснил президент Российской Федерации.

Бел.Ру поговорили с военным обозревателем Геннадием Алёхиным о заявлениях президента о Харькове.

Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
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Чиновники рассказали, как пройдут экзамены и выдача аттестатов у школьников

На неделе стало известно, как будет проходить ЕГЭ, если его прервёт сигнал ракетной опасности. Выпускник сможет вернуться на экзамен или отказаться от дальнейшей сдачи экзамена. Во время опасности экзамен прервётся; таймер запустят снова после отбоя.

«Если он (выпускник — прим.ред.) после объявления ракетной опасности скажет: „Нет, сегодня я не готов“, то отказ от продолжения экзамена по причине возникновения ракетной опасности будет считаться уважительной причиной», — объяснил региональный министр образования Андрей Милёхин.

Девятиклассники, которые не сдают экзамены, получат аттестат до 7 июня. Те, кто сдают ОГЭ, — с 20 июня по 1 июля.

Одиннадцатиклассники, которые не сдают ЕГЭ, получат документ об окончании школы с 1 по 7 июня, а если сдача экзамена будет, то до 29 июня.

Вузам и колледжам рекомендовали остаться на дистанционном обучении до конца года.

Детские сады будут работать в формате дежурных групп. Ещё не известно, когда появится возможность вернуть обычное посещение для детей.

Будут ли сдавать белгородские выпускники ЕГЭ за пределами России?
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В Старом Осколе в туалете магазина родила несовершеннолетняя

16 мая девушка, по словам очевидцев, возрастом 14-15 лет, родила в туалете гипермаркета «Европа» в Старом Осколе. По данным Бел.Ру, у девушки и ребёнка всё хорошо, они в больнице.

Прокуратура проверит, насколько эффективно органы опеки выполняли обязанности по защите прав подростков. А также попытается установить причины и условия происшествия.

В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
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