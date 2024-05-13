Пока ВСУ не перестают атаковать Белгород, появляются новые подробности вчерашнего ЧП

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В Белгороде и Белгородском районе громко было с самой ночи 13 мая: в первый раз ракетная опасность действовала на территории муниципалитета с 01:14 до 03:11, во второй раз — с 03:38 до 03:53.
В первый раз на подлёте к городу уничтожили несколько воздушных целей, повреждения зафиксировали только в Белгородском районе: обломки ракеты попали в жилой дом, баню и гараж в селе Черемошное. Трое мирных жителей находились внутри дома, но отделались лёгкими царапинами. Всего повреждения получили пять частных домов и три автомобиля. В селе Устинка загорелась трава.
Один из чудом выживших жителей рассказал, как его дом попал под удар ВСУ.
Ночью противник выпустил по региону 12 снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников.
В третий раз ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили в 11:01. Длилась она всего 11 минут и последствий, по предварительной информации, на земле нет.
Днём в дом по бульвару Юности врезался украинский беспилотник. Повреждений и пострадавших не было. Второй БПЛА сдетонировал на парковке коммерческого предприятия: пострадали восемь авто.
В четвёртый раз сигнал начал действовать в 16:54, белгородцы услышали череду громких звуков, после которых увидели на Харьковской горе дым. Отбой объявили в 17:13.
Кроме того, в посёлке Разумное обнаружили взрывоопасные предметы, из-за которых жителей близлежащих домов попросили уехать в безопасное место. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей.
В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа повреждения при обстреле ВСУ получили два частных дома. Также погиб домашний скот.
В 17:49 на территории Белгорода и Белгородского района в пятый раз за день объявили ракетную опасность.
Вчера, 12 мая, около 11 часов дня в Белгороде по улице Щорса, 55а из-за попадания обломка снаряда обрушился третий подъезд. В 40 его квартирах проживали 107 человек. Пострадали 27 жильцов, погибли — 15.
Стало известно, что жители обвалившегося подъезда получат выплаты в 100 тыс. рублей: оказание внебюджетной финансовой помощи организует фонд «Святое Белогорье против детского рака». Также будет рассмотрена возможность выделения выплат для всех жильцов пострадавшего дома. Детей же решили отправить в детский лагерь «Артек».
Также замглавы администрации Белгорода Василий Голиков рассказал, как жителям пострадавшего дома планируют помочь. В пунктах временного размещения находятся 36 человек. Что будет с пострадавшим домом, власти ещё не решили: до сих пор сохраняется риск его полного обрушения.
Возле дома образовался стихийный мемориал.
После случившегося волонтёрам предложат улучшить навыки и пройти инструктажи по оказанию помощи при ЧП.
В настоящее время в больницах Белгорода находятся 15 пострадавших: девять из них в областной больнице, пятеро — в горбольнице №2 и один 16-летний подросток — в детской областной. Жизни ребёнка ничего не угрожает. Ещё шестерых, включая полуторамесячного малыша и его маму, приняли решение отправить в Москву.
Кроме того, стали известны имена пятерых из 15 погибших: в их числе 17-летняя девушка и восьмилетний ребёнок. Мама подростка после трагедии также перестала выходить на связь.
Волонтёры из Орловской области собрали гуманитарную помощь и отправили её двумя машинами для пострадавших жильцов дома по улице Щорса.
Папа Римский Франциск и патриарх Кирилл выразили соболезнования белгородцам, чьи близкие погибли от атаки ВСУ на многоквартирный дом. Папа Римский осудил любые нападения на мирных жителей. Российская сторона в ОБСЕ также осудила удар и сообщила, что его совершили из вооружения НАТО.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ провели акцию в поддержку жителей Белгорода и принесли к стенду региона цветы в память о погибших в разрушенном подъезде жителях.