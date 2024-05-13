Пока ВСУ не перестают атаковать Белгород, появляются новые подробности вчерашнего ЧП

В первый раз на подлёте к городу уничтожили несколько воздушных целей, повреждения зафиксировали только в Белгородском районе: обломки ракеты попали в жилой дом, баню и гараж в селе Черемошное. Трое мирных жителей находились внутри дома, но отделались лёгкими царапинами. Всего повреждения получили пять частных домов и три автомобиля. В селе Устинка загорелась трава.