Пострадавшим от атаки ВСУ белгородцам отправили две машины с гуманитарным грузом

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:37
12 мая в результате удара ВСУ по Белгороду разрушен подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, ещё трое мирных жителей погибли в ходе вечерних обстрелов города.
После случившегося белгородцам направили две машины с гуманитарной помощью, собранной волонтёрами из Орловской области. Об этом рассказал Денис Орлов, руководитель «Бригады Катукова». Сообщается, что пострадавшим доставят медикаменты, газовые баллоны и станции, имущество для работы МЧС, продовольствие, воду, одежду. Вторую гуманитарную машину дополнили буржуйками, увеличенным количеством продовольствия, медикаментов, газового оборудования и средств личной гигиены.
В ПВР в Белгороде находятся 36 человек. Основная часть жильцов пострадавшего от удара дома приняла решение временно пожить у своих родственников. Окончательное решение по дальнейшей судьбе здания пока не принято.