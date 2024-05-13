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Орловская область отправила две машины с гуманитарным грузом белгородцам

Пострадавшим от атаки ВСУ белгородцам отправили две машины с гуманитарным грузом

13 мая 2024, 07:36
Фото: Денис Орлов

Орловская область отправила две машины с гуманитарным грузом белгородцам

Волонтёры из Орловской области отправили две машины с гуманитарной помощью пострадавшим в Белгороде. В составе груза — медикаменты, газовые баллоны и станции, оборудование для МЧС, продукты питания, вода, одежда, а также буржуйки и средства личной гигиены, сообщает издание «‎Орелtimes»‎.

12 мая в результате удара ВСУ по Белгороду разрушен подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, ещё трое мирных жителей погибли в ходе вечерних обстрелов города.

После случившегося белгородцам направили две машины с гуманитарной помощью, собранной волонтёрами из Орловской области. Об этом рассказал Денис Орлов, руководитель «Бригады Катукова». Сообщается, что пострадавшим доставят медикаменты, газовые баллоны и станции, имущество для работы МЧС, продовольствие, воду, одежду. Вторую гуманитарную машину дополнили буржуйками, увеличенным количеством продовольствия, медикаментов, газового оборудования и средств личной гигиены.

В ПВР в Белгороде находятся 36 человек. Основная часть жильцов пострадавшего от удара дома приняла решение временно пожить у своих родственников. Окончательное решение по дальнейшей судьбе здания пока не принято.

Под завалами подъезда дома в Белгороде погибли 15 человек
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