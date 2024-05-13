Пострадавшим от атаки ВСУ белгородцам отправили две машины с гуманитарным грузом

Орловская область отправила две машины с гуманитарным грузом белгородцам

Волонтёры из Орловской области отправили две машины с гуманитарной помощью пострадавшим в Белгороде. В составе груза — медикаменты, газовые баллоны и станции, оборудование для МЧС, продукты питания, вода, одежда, а также буржуйки и средства личной гигиены, сообщает издание «‎Орелtimes»‎.