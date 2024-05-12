Ракету по Белгороду запустили из Казачьей Лопани под Харьковом

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В 11:20 12 мая ВСУ обстреляли Белгород с применением в том числе и ракет «Точка-У». По данным Минобороны взрыв обломков сбитой ракеты привёл к обрушению подъезда жилого дома на улице Щорса.
Силовые структуры сообщили ТАСС, что запуск ракеты по Белгороду предварительно осуществлялся из района Казачьей Лопани в Харьковской области.
В результате обрушения пострадали 19 человек, все подробности можно узнавать в сюжете Бел.Ру.