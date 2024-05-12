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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Ракету по Белгороду запустили из Казачьей Лопани под Харьковом

12 мая 2024, 12:31
По предварительным данным, которые обнародовали в силовых структурах, ракета «Точка-У», после взрыва которой обрушился подъезд в жилом доме, была запущена из района населённого пункта в Харьковской области.

В 11:20 12 мая ВСУ обстреляли Белгород с применением в том числе и ракет «Точка-У». По данным Минобороны взрыв обломков сбитой ракеты привёл к обрушению подъезда жилого дома на улице Щорса.

Силовые структуры сообщили ТАСС, что запуск ракеты по Белгороду предварительно осуществлялся из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

В результате обрушения пострадали 19 человек, все подробности можно узнавать в сюжете Бел.Ру.

#Евгений Грицков
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