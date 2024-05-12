Ракету по Белгороду запустили из Казачьей Лопани под Харьковом

По предварительным данным, которые обнародовали в силовых структурах, ракета «Точка-У», после взрыва которой обрушился подъезд в жилом доме, была запущена из района населённого пункта в Харьковской области.