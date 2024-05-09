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Posted 9 мая, 11:12

Published 9 мая, 11:12

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Лидеры стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Лидеры стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

9 мая 2024, 11:12
Фото: Кадр из трансляции Первого канала
В День Победы президент России Владимир Путин и руководители ряда иностранных государств почтили память павших в Великой Отечественной войне.

В День Победы, 9 мая, Владимир Путин, президент России, и другие лидеры стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Они прошли через Красную площадь в Александровский сад и пришли к Вечному огню. Там они положили цветочную гирлянду из тёмно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

Мощи неизвестного советского воина были перенесены из братской могилы под Москвой в Кремль в 1966 году. Почетный караул, Пост номер 1, был установлен у мемориала через 31 год. В 2009 году мемориал получил статус общенационального мемориала воинской славы.

Главный военный парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Лидеры ряда стран также присутствовали на праздновании Дня Победы.

На начало парада участников приветствовал Сергей Шойгу, и. о. министра обороны РФ, затем выступил Владимир Путин, который поздравил россиян с праздником Великой Победы.

Более 9 тысяч солдат, включая участников спецоперации, и военная техника прошли по главной площади страны. Также была проведена авиационная часть парада, в которой участвовали истребители Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25БМ, пролетевшие над площадью.

#Евгений Грицков
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