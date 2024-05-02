Курортный сбор для туристов: где действует и сколько стоит?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Курортный сбор, или платёж, который взимают гостиницы, отели и санатории, где остановились туристы, будет действовать минимум до конца 2024 года. Сбор не входит в основную стоимость размещения в гостиницах, а его размер не превышает 100 рублей в сутки — сумму назначают региональные власти.
Собранные с туристов денежные средства субъекты РФ направляют на благоустройство памятников и парков, а также на строительство новых объектов, которыми в будущем также будут пользоваться сами отдыхающие: например, на те же гостиницы и отели. В регионах, где не действует такой сбор, деньги на эти нужды берут из местных бюджетов.
Данное нововведение в настоящее время является экспериментальным, поэтому участвуют в нём не все российские регионы, а временно отменить сбор местные власти могут в любое время.
Ввести такую плату или нет — решают субъекты РФ самостоятельно, поэтому сейчас она действует в четырёх регионах, но не во всех их городах.
Например, в Алтайском крае курортный сбор в размере 50 рублей за сутки взимают только с отдыхающих в Белокурихе, а с апреля текущего года сбор ввели и в Северной столице России — там туристы платят по 100 рублей.
Также плату с путешественников с 2017 года взимают в:
Сотрудники отелей и гостиниц складывают количество дней, которые турист проведёт в их стенах, и умножают на установленную сумму сбора. То есть, если отдыхающий остановился в одном из курортных городов Ставропольского края на девять дней, то за все эти дни, кроме даты заезда, он заплатит 900 рублей. Если же на отдых приехала вся семья, то уплатить сбор должен будет каждый совершеннолетний.
Сбор же должен уплатить не только отдыхающий на указанных территориях человек, но и тот, кто приехал в командировку.
Однако не во всех случаях взрослым отдыхающим придётся платить: например, если турист на день остановился на той территории, где сумма взимается только за проживание более суток, или место для ночлега не принадлежит фирме или ИП — например, местной жительнице, которая сдаёт свою комнату или квартиру, либо у родственников.
Список тех, кому не надо платить курортный сбор, достаточно обширен. Помимо ночлега в ИЖС или на один день в жилье фирмы, в перечень входят:
Для того, чтобы не платить сбор, необходимо предоставить документ, подтверждающий какой-либо из вышеуказанных пунктов. Кроме того, каждый регион, где действует мера сбора, может самостоятельно пополнить список льготников.
Если регион принимает решение ввести курортный сбор, то соответствующий пункт вписывается в местные законы, копию которого можно найти в интернете в свободном доступе.
Наказание за неуплату различается от региона к региону. Например, в Алтайском и Краснодарском крае могут выписать штраф в размере 500-2000 рублей, а в Ставропольском — до 4000 рублей.