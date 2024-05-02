Курортный сбор для туристов: где действует и сколько стоит?

Сотрудники отелей и гостиниц складывают количество дней, которые турист проведёт в их стенах, и умножают на установленную сумму сбора. То есть, если отдыхающий остановился в одном из курортных городов Ставропольского края на девять дней, то за все эти дни, кроме даты заезда, он заплатит 900 рублей. Если же на отдых приехала вся семья, то уплатить сбор должен будет каждый совершеннолетний.