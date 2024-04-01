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Published Сегодня, 16:02

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Санкт-Петербург

Курортный сбор за отдых в Северной столице: сколько будут списывать с приезжих?

1 апреля 2024, 16:02
Фото: 1MI
Санкт-Петербург

Белгородцы начнут платить курортный сбор за отдых в Санкт-Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга решило ввести с 1 апреля курортный сбор. Теперь с приезжих, поселившихся в гостиницах, апарт-отелях и хостелах, будут ежедневно списывать 100 рублей. Подробности сообщают «Новые известия».
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Туризм

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге действует курортный сбор. Теперь с гостей Северной столицы, поселившихся в гостиницах, апарт-отелях и хостелах, будут ежедневно снимать 100 рублей.

Деньги, собранные с приезжих, направят на развитие туристической инфраструктуры города. За этот год власти надеются собрать около 310 млн рублей.

Часть собранных денег, вероятно, должна уйти на благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюна», реставрацию Московских триумфальных ворот или создание фонтана в Линейском парке на намываемой территории Василеостровского района. Окончательный перечень мест, которые планируют благоустроить за счёт приезжих, опубликуют в ближайшее время.

При этом курортный сбор не будут списывать с граждан, у которых есть постоянная прописка в городе, а также с представителей льготных категорий.

Кроме этого, с 1 апреля начинает работать контактный центр для туристов и горожан.

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#Общество#Белгородская область#Туризм#Санкт-петербург#Курортный сбор#Гостиницы#Александра Склярова
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