Курортный сбор за отдых в Северной столице: сколько будут списывать с приезжих?

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге действует курортный сбор. Теперь с гостей Северной столицы, поселившихся в гостиницах, апарт-отелях и хостелах, будут ежедневно снимать 100 рублей.
Деньги, собранные с приезжих, направят на развитие туристической инфраструктуры города. За этот год власти надеются собрать около 310 млн рублей.
Часть собранных денег, вероятно, должна уйти на благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюна», реставрацию Московских триумфальных ворот или создание фонтана в Линейском парке на намываемой территории Василеостровского района. Окончательный перечень мест, которые планируют благоустроить за счёт приезжих, опубликуют в ближайшее время.
При этом курортный сбор не будут списывать с граждан, у которых есть постоянная прописка в городе, а также с представителей льготных категорий.
Кроме этого, с 1 апреля начинает работать контактный центр для туристов и горожан.