Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Пока парк Ленина частично перекрывают, полиция ищет изрисовавших укрытия белгородцев

Пока парк Ленина частично перекрывают, полиция ищет изрисовавших укрытия белгородцев

28 апреля 2024, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгороде до конца лета перекроют центральную аллею парка Ленина. Но это не все новости воскресенья: так, полиция нашла изрисовавшего укрытие в центре молодого человека. Об этих и других событиях — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Вандалы

Парк Ленина придётся обходить стороной

Перекрыть центральную аллею в парке Ленина планируют с 3 мая. Как сообщили в мэрии Белгорода, в этой зоне строители будут прокладывать инженерные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, а также выполнять благоустройство.

Обойти перекрытую часть можно будет по альтернативным маршрутами от Островского до Мичурина: в районе дома №18а по Н.Островского и в районе роллердрома.

Закончить работы планируют к концу лета.

Белгородцы до конца лета не смогут погулять по одному из парков
Узнать подробнее

Вандалы рисуют на укрытиях

Полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Им оказался 24-летний житель Белгорода. В отношении него составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях.

Отметим, что сегодня в Сети заметили ещё одно «разукрашенное» укрытие в Белгороде: неизвестный написал на бетонной конструкции «Наташа СССР, я люблю те».

В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре
Узнать подробнее

Число пострадавших от атаки дрона в Шебекинском горокруге выросло до восьми человек

Губернатор Вячеслав Гладков поделился сводкой об обстрелах Белгородской области за последние сутки. В Шебекинском горокруге пострадали восемь человек.

17-летняя девочка, три мужчины и женщина с ранениями находятся сейчас в больницах. Ещё троим пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

Всего за прошлые сутки последствия от атак ВСУ зафиксировали в восьми районах.

Восемь человек пострадали после атаки беспилотника в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Иск «Агро-Белогорья» к совладельцу компании Зотову оставили без движенияВСУ снова атаковали Белгородскую область дроном-камикадзеЕщё одну атаку на Белгородскую область предотвратили ВС РФ
#Артем Черненко#Белгородская область#Полиция#Вандалы#Благоустройство#Районы#Больницы#Ливневая канализация#Административное правонарушение#Водоснабжение#Островский#Инженерные сети#Мэрия#Водоотведение#Белгород#ВСУ#Роллердром#Ранения#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Губернатор Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской области
Сегодня, 12:54
Белгородцы не оценили весёлую музыку на открытии «Магнита», у которого погибли люди
Сегодня, 09:47
Иск «Агро-Белогорья» к совладельцу компании Зотову оставили без движения
Сегодня, 13:45
Арки в виде звёзд, открытки и «пламя» на мостах: как Белгород украсят ко Дню Победы?
Вчера, 16:17
Белгородцы до конца лета не смогут погулять по одному из парков
Сегодня, 07:42
В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре
Сегодня, 14:35
"