Пока парк Ленина частично перекрывают, полиция ищет изрисовавших укрытия белгородцев

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Перекрыть центральную аллею в парке Ленина планируют с 3 мая. Как сообщили в мэрии Белгорода, в этой зоне строители будут прокладывать инженерные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, а также выполнять благоустройство.
Обойти перекрытую часть можно будет по альтернативным маршрутами от Островского до Мичурина: в районе дома №18а по Н.Островского и в районе роллердрома.
Закончить работы планируют к концу лета.
Полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Им оказался 24-летний житель Белгорода. В отношении него составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях.
Отметим, что сегодня в Сети заметили ещё одно «разукрашенное» укрытие в Белгороде: неизвестный написал на бетонной конструкции «Наташа СССР, я люблю те».
Губернатор Вячеслав Гладков поделился сводкой об обстрелах Белгородской области за последние сутки. В Шебекинском горокруге пострадали восемь человек.
17-летняя девочка, три мужчины и женщина с ранениями находятся сейчас в больницах. Ещё троим пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинская помощь, после чего их отпустили домой.
Всего за прошлые сутки последствия от атак ВСУ зафиксировали в восьми районах.