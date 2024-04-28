Пока парк Ленина частично перекрывают, полиция ищет изрисовавших укрытия белгородцев

В Белгороде до конца лета перекроют центральную аллею парка Ленина. Но это не все новости воскресенья: так, полиция нашла изрисовавшего укрытие в центре молодого человека. Об этих и других событиях — в материале Бел.Ру.

Сюжет Вандалы