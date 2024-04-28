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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 08:36

ВС РФ сбили ночью над Белгородской областью два беспилотника

Ещё одну атаку на Белгородскую область предотвратили ВС РФ

28 апреля 2024, 06:43
Фото: 1MI

ВС РФ сбили ночью над Белгородской областью два беспилотника

О сбитии ещё двух БПЛА самолётного типа сообщают в Минобороны. Кроме того, ВСУ попытались атаковать Брянскую, Калужскую и Курскую области.
Сюжет
Взрыв

Два БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО этой ночью над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.

Всего средствами ПВО ночью было сбито 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Ещё три беспилотника сбили над Курской областью, три — над Калужской, и сразу девять — над Брянской.

Напомним, что вчера ВСУ дважды атаковали беспилотниками село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. В результате второй атаки пострадали пять человек, среди которых была 17-летняя девушка.

Редактор белгородского Telegram-канала попал под атаку ВСУ и рассказал о случившемся
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#Артем Черненко#Белгородская область#Курская область#Трактор#Взрыв#Ранение#Брянская область#Белгород#Минобороны#ВСУ#Калужская область#Шебекинский горокруг#ВС РФ#БПЛА
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