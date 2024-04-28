Ещё одну атаку на Белгородскую область предотвратили ВС РФ

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 08:36
Два БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО этой ночью над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.
Всего средствами ПВО ночью было сбито 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Ещё три беспилотника сбили над Курской областью, три — над Калужской, и сразу девять — над Брянской.
Напомним, что вчера ВСУ дважды атаковали беспилотниками село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Утром один из беспилотников нанёс удар по трактору, который выполнял работы. Из-за взрыва ранен тракторист. В результате второй атаки пострадали пять человек, среди которых была 17-летняя девушка.