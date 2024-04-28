Ещё одну атаку на Белгородскую область предотвратили ВС РФ

Два БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО этой ночью над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.



Всего средствами ПВО ночью было сбито 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Ещё три беспилотника сбили над Курской областью, три — над Калужской, и сразу девять — над Брянской.