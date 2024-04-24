Световые столбы на небе: когда появляются и представляют ли опасность?

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказывал, что такое явление часто возникает в морозную погоду или на большой высоте в моменты восхода или захода солнца. В то же время они могут появиться и из-за яркого источника света, который может исходить, например, от теплиц, фонарей, прожекторов, машин и других.