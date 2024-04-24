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Белгородцам разъяснили природу необычных световых столбов

Световые столбы на небе: когда появляются и представляют ли опасность?

24 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI

Белгородцам разъяснили природу необычных световых столбов

На днях на небе можно было увидеть необычное явление — световые столбы, которые похожи на светящуюся полосу. Что это такое и почему появляются, расскажем в материале Бел.Ру.

Что такое световые столбы?

Световая колонна представляет собой оптический эффект в виде яркой вертикальной полосы, которая появляется из источника света. Возникает такое явление во время низких температур, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда — яркий свет на них рассеивается, из-за чего и появляются подобные столбы.

Зачастую световые полосы находятся на расстоянии более 8 тыс. километров над уровнем моря. Из-за морозной температуры и высокой влажности подобные столбы чаще всего появляются у водопадов, освещённых прожекторами: например, у Ниагарского.

Интересно, что чем ниже находится источник света, тем столб выглядит выше. Его ширина тоже может быть разной: если кристаллы льда разбросаны хаотично, то столб будет отражаться в разные стороны, а если, наоборот, пластинки расположены строго горизонтально, то и полоса окажется узкой.

Цвет же появившегося явления зависит от источника, у которого было взято световое свечение.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказывал, что такое явление часто возникает в морозную погоду или на большой высоте в моменты восхода или захода солнца. В то же время они могут появиться и из-за яркого источника света, который может исходить, например, от теплиц, фонарей, прожекторов, машин и других.

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Чем от светового столба отличаются другие явления?

Помимо светового столба, на небе можно увидеть и другие оптические явления. Чаще всего — это солнечное гало, которое представляет собой свечение вокруг источника света. Это явление может быть как кругом, так и принять форму перголы, то есть образовать радужное пятно рядом с солнцем.

Северное или полярное сияние же появляется во время геомагнитных бурь и накрывает Землю так называемым «пузырём» — магнитосферой.

Природа появления этих явлений схожа, однако выглядят они по-разному.

Что было в Белгороде?

Необычное свечение на днях также заметили жители Белгородской области: световой столб был виден в тёмное время суток из Пушкарного в сторону Белгорода по направлению к цементному заводу.

Такое же свечение белгородцы видели и в прошлые годы: например, в 2023 году на небе появились жёлтые столбы, а в январе 2024 года были видны морозные столбы. Снимками с соответствующими явлениями в социальных сетях делились местные жители.

Напомним, что всего в апреле белгородцы увидят сразу четыре явления на небе. Например, 20 апреля можно было заметить комету Понса-Брукса, которую именуют «дьявольской кометой», а также Уран и Юпитер, который впервые за 14 лет обогнал первую планету.

В конце апреля также есть шанс лицезреть Сатурн и Марс, но их видимость будет гораздо выше в мае и июне.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Россия#Небо#Белгород#Явление#Световые столбы
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