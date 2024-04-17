Три планеты и «дьявольская комета»: что в апреле жители Земли увидят на небе?

Помимо кометы Понса — Брукса, жители Земли смогут увидеть в апреле и несколько до этого дня невидимых планет. В их число вошёл Юпитер, чья звёздная видимость во втором весеннем месяце поднимется до 2 m. Наблюдать за планетой специалисты советуют в тёмное время суток: она должна появиться над западным горизонтом. Каждый вечер тело будет опускаться всё ниже к горизонту, пока совсем не исчезнет из поля видимости.