Три планеты и «дьявольская комета»: что в апреле жители Земли увидят на небе?

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Во втором весеннем месяце на небе можно будет увидеть комету Понса — Брукса, которую также называют «дьявольской кометой». Тело диаметром 30 километров видно на небе уже больше месяца, однако запечатлеть его многие смогли только в начале апреля: и то нужно было уехать в глухую местность с ровным горизонтом в ясную погоду.
Некоторые жители Земли могли заметить на небе «дьявольскую» комету и 8 апреля — в день солнечного затмения. Тогда небо потемнело, что позволило заметить небесное тело с блеском 5 m.
К концу же месяца звёздная видимость кометы станет чуть хуже — 4,2 m. Её можно будет увидеть невооружённым глазом примерно 21 апреля. В этот день данное небесное тело окажется на минимальном расстоянии от Солнца, которое составит примерно 116,8 млн километров.
Однако это не единственный день, когда жители Земли смогут насладиться «дьявольской» кометой: её также можно будет увидеть летом — 2 июня. В определённый момент небесное тело пройдёт рядом с Землей, находясь на удалении 232 млн километров. Однако пока астрономы затрудняются сказать, насколько хорошо будет видно комету.
Отметим, что комету называют «дьявольской» не просто так: в 2023 году у небесного тела газом и льдом взорвалась вершина, из-за чего появились своеобразные «рога». Спустя время необычная видимость исчезла, а комета стала зелёной.
Небесное тело открыли в 1812 году. Оно совершает полный оборот вокруг Солнца каждый 71 год и является криовулканической кометой — это значит, что при нагреве от солнца из неё выбрасываются пыль, газ и лёд.
Помимо кометы Понса — Брукса, жители Земли смогут увидеть в апреле и несколько до этого дня невидимых планет. В их число вошёл Юпитер, чья звёздная видимость во втором весеннем месяце поднимется до 2 m. Наблюдать за планетой специалисты советуют в тёмное время суток: она должна появиться над западным горизонтом. Каждый вечер тело будет опускаться всё ниже к горизонту, пока совсем не исчезнет из поля видимости.
Ещё одной видимой планетой стал Уран: его блеск 20 апреля составит 5,8 m. Однако увидеть планету без помощи бинокля не получится, а для детального рассмотрения дисков планеты и вовсе понадобится телескоп.
Отметим, что Юпитер пройдёт совсем близко с Ураном — всего в 0,5 градусах. Первая планета обгоняет последнюю только раз в 14 лет.
В самом конце апреля можно попытаться лицезреть Сатурн и Марс, поскольку их звёздная видимость составит всего 1,1 m. В мае и июне вероятность увидеть эти планеты невооружённым глазом будет гораздо выше.