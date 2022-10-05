Эксперт назвал причину появления столбов света в Белгороде

Специалист объяснил причину возникновения столбов света, которые накануне видели белгородцы. Это было атмосферное явление, заявил Михаил Леус. Оно возникает в результате преломления света на кристаллах льда. Интересно, что оптическое явление так и называется «световым столбом».
По словам ведущего специалиста «Фобоса», подобное часто возникает в холодное время года или на больших высотах. Несмотря на то, что мороза сейчас нет, на высоте около 1 км и выше температура уже опустилась ниже нуля градусов, о чём свидетельствуют данные зондирования атмосферы.
Столбы света обычно возникают в момент восхода или захода солнца. При этом на их появление может оказать влияние и яркий источник света. В случае с Белгородом это вполне могли быть теплицы, свет от которых горожане часто видели и до состоявшегося накануне вечернего явления.
Ярко-жёлтые столбы света заметили в областном центре вечером 4 октября. В Сети высказывали несколько догадок о том, что это было — от атмосферного явления до работы лазерных комплексов. Помимо Белгорода, световые столбы видели в Москве, Омске и Мурманске.