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Эксперт назвал причину появления столбов света в Белгороде

5 октября 09:24
Фото: "Фонарь"
Это было атмосферное явление, результат преломления света на ледяных кристаллах. Свою роль могли сыграть и расположенные за городом теплицы. Подробности РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист объяснил причину возникновения столбов света, которые накануне видели белгородцы. Это было атмосферное явление, заявил Михаил Леус. Оно возникает в результате преломления света на кристаллах льда. Интересно, что оптическое явление так и называется «световым столбом».

По словам ведущего специалиста «Фобоса», подобное часто возникает в холодное время года или на больших высотах. Несмотря на то, что мороза сейчас нет, на высоте около 1 км и выше температура уже опустилась ниже нуля градусов, о чём свидетельствуют данные зондирования атмосферы.

Столбы света обычно возникают в момент восхода или захода солнца. При этом на их появление может оказать влияние и яркий источник света. В случае с Белгородом это вполне могли быть теплицы, свет от которых горожане часто видели и до состоявшегося накануне вечернего явления.

Ярко-жёлтые столбы света заметили в областном центре вечером 4 октября. В Сети высказывали несколько догадок о том, что это было — от атмосферного явления до работы лазерных комплексов. Помимо Белгорода, световые столбы видели в Москве, Омске и Мурманске.

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Фобос#Столб света#Инна Рогова
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