Эксперт назвал причину появления столбов света в Белгороде

По словам ведущего специалиста «Фобоса», подобное часто возникает в холодное время года или на больших высотах. Несмотря на то, что мороза сейчас нет, на высоте около 1 км и выше температура уже опустилась ниже нуля градусов, о чём свидетельствуют данные зондирования атмосферы.