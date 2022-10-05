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Белгородцев удивили яркие столбы жёлтого цвета в небе

5 октября 06:21
Фото: Bel.ru
Необычное явление горожане заметили вечером 4 октября. В Сети высказывались разные версии его происхождения. При этом сообщалось, что такое же свечение накануне заметили даже в Москве.

Вечером 4 октября жители Белгорода заметили необычное яркое свечение в небе. Фотографиями горожане охотно делились в Сети.

Фото: Bel.ru

О том, что это было, официальной информации не поступало. Высказывались разные версии: световой столб как атмосферное явление, свет от теплиц и даже якобы лазерные комплексы.

Примечательно, что такие же световые столбы, судя по сообщениям в Сети, накануне появились в Москве, Омске и Мурманске.

Напомним, что то же явление в небе белгородцы видели и ранее — например, в 2020 году.

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#Инна Рогова#Общество#Фотофакт#Белгород#Световой столб#Свечение
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