Белгородцев удивили яркие столбы жёлтого цвета в небе

Вечером 4 октября жители Белгорода заметили необычное яркое свечение в небе. Фотографиями горожане охотно делились в Сети.
О том, что это было, официальной информации не поступало. Высказывались разные версии: световой столб как атмосферное явление, свет от теплиц и даже якобы лазерные комплексы.
Примечательно, что такие же световые столбы, судя по сообщениям в Сети, накануне появились в Москве, Омске и Мурманске.
Напомним, что то же явление в небе белгородцы видели и ранее — например, в 2020 году.