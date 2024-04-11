«Пепельный свет» и Альдебаран: что можно увидеть на небе в День космонавтики?

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Организатор «Вечеров тротуарной астрономии» Антон Боровский рассказал, что 12 апреля, в День космонавтики, можно будет наблюдать сезонные изменения в ночном небе. Что-то редкого в этот вечер увидеть не получится, к сожалению.
«На западе будет молодой серп Луны и яркий Юпитер под ним», - поделился он.
Молодой серп Луны появится к 21:00. На западе, в созвездии Тельца, делится белгородец. Кроме серпа, можно наблюдать такое явление как «пепельный свет». Это заметная слабосветящаяся ночная сторона спутника Земли.
«Наша Земля так ярко светит на Луну», — объясняет Антон Боровский.
Ниже самой Луны станет видно светящийся «красноватым» светом Альдебаран. Справа от звезды — невооружённым глазом белгородцы смогут рассмотреть маленький ковшик из тусклых звёзд. Это звёздное скопление Плеяды.
«Слева от Тельца — красивая фигура созвездия Ориона. Пояс из трёх одинаковых звёзд указывает влево, на самую яркую звезду на небе — Сириус», — делится с журналисткой Бел.Ру организатор «Вечеров тротуарной астрономии» в Белгороде.
А вот выше Ориона находится другое созвездие, зодиакальное. Это созвездие Близнецов. И у Близнецов есть свои две яркие звезды — Поллукс и Кастор.
«Ниже карта, чтобы найти ещё несколько ярчайших звёзд на небе», — показывает Боровский.
Ко Дню космонавтики журналистка Бел.Ру составила небольшой тест для читателей. В нём 10 вопросов, в каждом — три варианта ответа. Но только один из них правильный. Сможете угадать, что происходит с ростом космонавтов в невесомости, в какую сторону света запускают ракеты и как называют космонавтов в Китае?