Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Звёздное небо

«Пепельный свет» и Альдебаран: что можно увидеть на небе в День космонавтики?

11 апреля 2024, 12:11
Фото: 1MI
Звёздное небо

Белгородцам рассказали, что они смогут увидеть в ночном небе в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, белгородцы смогут наблюдать сезонные изменения в ночном небе. Молодой серп Луны и яркий Юпитер, а также звёзды Альдебаран, скопление Плеяды, Орион, Близнецов и другие яркие звезды. Об этом Бел.Ру рассказал организатор «Вечеров тротуарной астрономии».

Организатор «Вечеров тротуарной астрономии» Антон Боровский рассказал, что 12 апреля, в День космонавтики, можно будет наблюдать сезонные изменения в ночном небе. Что-то редкого в этот вечер увидеть не получится, к сожалению.

«На западе будет молодой серп Луны и яркий Юпитер под ним», - поделился он.

Молодой серп Луны появится к 21:00. На западе, в созвездии Тельца, делится белгородец. Кроме серпа, можно наблюдать такое явление как «пепельный свет». Это заметная слабосветящаяся ночная сторона спутника Земли.

«Наша Земля так ярко светит на Луну», — объясняет Антон Боровский.

Ниже самой Луны станет видно светящийся «красноватым» светом Альдебаран. Справа от звезды — невооружённым глазом белгородцы смогут рассмотреть маленький ковшик из тусклых звёзд. Это звёздное скопление Плеяды.

«Слева от Тельца — красивая фигура созвездия Ориона. Пояс из трёх одинаковых звёзд указывает влево, на самую яркую звезду на небе — Сириус», — делится с журналисткой Бел.Ру организатор «Вечеров тротуарной астрономии» в Белгороде.

А вот выше Ориона находится другое созвездие, зодиакальное. Это созвездие Близнецов. И у Близнецов есть свои две яркие звезды — Поллукс и Кастор.

«Ниже карта, чтобы найти ещё несколько ярчайших звёзд на небе», — показывает Боровский.
Карта звёздного неба в апрелеКарта звёздного неба в апреле
Карта звёздного неба в апреле
Фото: Антон Боровский

Ко Дню космонавтики журналистка Бел.Ру составила небольшой тест для читателей. В нём 10 вопросов, в каждом — три варианта ответа. Но только один из них правильный. Сможете угадать, что происходит с ростом космонавтов в невесомости, в какую сторону света запускают ракеты и как называют космонавтов в Китае?

В какую сторону запускают ракету и кто такие космонавты из Китая? Тест к 12 апреля
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородскую сирень в космосе признали самым удалённым от Земли растениемКосмонавт Валерий Токарев рассказал белгородцам о выращивании гороха в космосеПросто космос - как хорошо вы знаете космонавтику?
#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Белгородец#Земля#Карта#Луна#Новости Белгорода#День космонавтики#Белгород#Татьяна Лукащева#Юпитер#Сириус
Подпишитесь
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Сегодня, 11:56
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Сегодня, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Сегодня, 13:02
Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок
Сегодня, 08:11
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Сегодня, 11:17
Ранен человек, повреждены 10 домов и семь авто — последствия атак на Белгородчину
Сегодня, 12:53
"