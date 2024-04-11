«Пепельный свет» и Альдебаран: что можно увидеть на небе в День космонавтики?

Ко Дню космонавтики журналистка Бел.Ру составила небольшой тест для читателей. В нём 10 вопросов, в каждом — три варианта ответа. Но только один из них правильный. Сможете угадать, что происходит с ростом космонавтов в невесомости, в какую сторону света запускают ракеты и как называют космонавтов в Китае?