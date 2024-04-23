В ещё одном лагере заболели белгородские дети, а ПВО вновь отразила атаку ВСУ

22 апреля во время прямого эфира к губернатору обратилась мать детей, которые сейчас находятся в лагере Смоленской области. Она рассказала, что в учреждении массово заболели дети. Женщина также заявила, что вожатые просили родителей отправлять лекарства, так как в лагере их нет.