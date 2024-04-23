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В ещё одном лагере заболели белгородские дети, а ПВО вновь отразила атаку ВСУ

В ещё одном лагере заболели белгородские дети, а ПВО вновь отразила атаку ВСУ

23 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Вторник в Белгородской области начался с ночной атаки ВСУ. Из мирных жителей никто не пострадал. Белгородские чиновники тем временем прибыли в смоленский лагерь, чтобы разобраться в ситуации с заболевшими детьми. А в Белгороде продолжаются заседания по делу Сергиенко.

Ночной удар

В Белгороде и районе около полуночи была объявлена ракетная опасность. В городе заработала сирена. Белгородцы услышали несколько взрывов.

Немного позже глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что ПВО сбила несколько воздушных целей. В областном центре обошлось без последствий. В Белгородском районе в Разумном, по предварительной информации, прилетело во двор частного дома. В домовладении выбиты окна и посечён фасад, помимо этого, повреждён легковой автомобиль.

Днём 23 апреля губернатор уточнил, что после воздушной атаки пострадали также два дома в Дубовом, по одному дому в Новосадовом и Беломестном, а также надворная постройка в Октябрьском. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Минобороны РФ рассказали, что ночью над областью были сбиты четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

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Что там в лагере с детьми?

22 апреля во время прямого эфира к губернатору обратилась мать детей, которые сейчас находятся в лагере Смоленской области. Она рассказала, что в учреждении массово заболели дети. Женщина также заявила, что вожатые просили родителей отправлять лекарства, так как в лагере их нет.

Глава региона связался с сопровождающей детей. Она сообщила, что в лагере заболели 62 ребёнка. Чтобы разобраться в ситуации, Гладков отправил в Смоленскую область своих подчинённых — министра образования Андрея Милёхина и главу минздрава Андрея Иконникова.

Сегодня чиновники сообщили, что в больницу были госпитализированы семь детей, у шести из них — гастрит, у одного — ОРВИ. Также чиновники заявили, что в лагере есть все необходимые лекарства.

В лагере находится один ребёнок с высокой температурой, ещё у 12 человек насморк. За всеми следят врачи.

Милёхин уточнил, что во время прямого эфира сопровождающая, говоря о 60 заболевших детях, имела в виду общее количество ребят, которые обращались к врачу с начала заезда.

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Дело Сергиенко

23 апреля в Белгороде продолжили рассматривать дело против экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Сегодня на заседание не явился один из ключевых свидетелей — Владимир Глазкрицкий. Причиной своего отсутствия он назвал оперативную обстановку в городе. Свидетель отметил, что согласен на онлайн-допрос. Судебное заседание было перенесено на завтра.

Подробнее о том, что сегодня было в суде — в нашем материале.

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