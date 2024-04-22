Вырвала шанс: белгородка с кататравмой добилась реабилитации в московской клинике?

А что с платными медицинскими услугами? Пациенты могут по ОМС получить услуги даже не полные, а частичные (типа консультаций и т. п.), в том числе анонимные. То же самое касается и иностранцев, и тех, у кого гражданства нет, хоть и есть некоторые с исключения в таком списке услуг.