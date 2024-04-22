Вырвала шанс: белгородка с кататравмой добилась реабилитации в московской клинике?

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Ранее в редакцию Бел.Ру обратилась белгородка Мария Харченко, которая в 2022 году получила кататравму и компрессионно-оскольчатый перелом шейного отдела из-за падения с высоты. Девушке 27 лет, она инвалид I группы.
Как утверждает белгородка, ей не давали возможность получить качественную реабилитационную помощь, а региональный минздрав якобы игнорировал проблему и заявлял в течение почти двух лет, что вся необходимая помощь ей уже оказывается, в том числе ежедневное наблюдение и посещение дежурными врачами на дому. Девушку направляют в Вейделевку и Чернянку, где помочь ей не могут.
«В очередной раз министерство хочет доказать, что вся необходимая медицинская помощь оказывается регулярно. Обман! Дежурные врачи посещают меня регулярно по моим же собственным вызовам. <…> Телефонов для связи с ПО нет, а заведующая внесла меня в чёрный список. На что одни обещания, мол, мы всё передадим заведующей. И на этом пустота и ничего. Я продолжаю испытывать сильные судороги и нескончаемые боли», — писала она на стене личной страницы в соцсетях.
Также Мария пишет, что обращалась с просьбой помочь с анализами и документацией для госпитализации в «Московский НИИ имени Пирогова». Столичная клиника одобрила оказание медпомощи и госпитализацию в их учреждение после сдачи тех самых анализов.
По её словам, поликлиника в тот момент отказала в выдаче направления, сославшись на то, что в московской клинике просто-напросто нет реабилитационного отделения.
«Далее я снова обращаюсь в московскую клинику, на что получаю ответ, чтобы я прислала просто результаты анализов, и они без направления 057/у [направление на госпитализацию, обследование или консультацию], оформят соглашение и назначат дату госпитализации. Далее министерство здравоохранения Белгородской области продолжает настаивать на том, что помощь я могу получить в Вейделевке и Чернянке», — заявляет она.
Мария Харченко уточнила в разговоре с журналисткой Бел.Ру, что после получения травмы её направили в больницу в Новую Таволжанку. Как ей объяснили, туда необходимо ехать, чтобы подтвердить недееспособность и получить документы после оформления инвалидности.
«Я съездила туда и пробыла там три недели. Всё, что я там делала, — просто лежала. Терапия — прогревание магнитами. Моей травме такая терапия и капельницы не помогут. Она требует восстановления. Врачи ведут себя так, как будто они действительно не понимают, или уже просто я не понимаю, для чего пытаются просто в какую-то „деревню“ положить. Куда бы я ни обратилась, мне везде говорят, что они отталкиваются не от ваших просьб, а только от рекомендаций лечащего врача и терапевта. В шестой поликлинике постоянно проблема. Оставила свой номер заведующей. Дозвониться до неё невозможно. Пойти я никуда не могу по понятным причинам, в городе я одна, родственников у меня нет», — делится проблемой белгородка.
Редакция Бел.Ру направила официальный информационный запрос в правительство Белгородской области для получения комментария по проблеме Марии Харченко от регионального министерства здравоохранения.
Существуют ли такие в регионе? Существуют, ответили редакции Бел.Ру. Они специализируются на оказании в рамках ОМС помощи пациентам, имеющим аналогичные показания для реабилитации. Это ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница» и ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации». Как и говорила сама Мария Харченко. Также можно получить консультацию врача-нейрохирурга ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа».
Однако в правительстве уточнили, что в настоящее время из-за сложной оперативной обстановки на приграничных территориях Ново-Таволжанская больница «временно не ведёт приём пациентов».
Как заявили в минздраве, вопрос оказания медпомощи, в том числе реабилитационной, находится на постоянном контроле ОГБУЗ «Городская поликлиника города Белгорода» и регионального минздрава.
«Неоднократно в течение 2023 года, а также уже в феврале текущего года, данная пациентка приглашалась на консультацию врача-нейрохирурга ОГБУЗ „Белгородская областная клиническая больниц Святителя Иоасафа“ для определения тактики дальнейшего лечения и реабилитационного потенциала. Оформленные направления на консультацию с указанием даты и временем их проведения были отправлены пациентке, но в назначенные дни на консультацию она не прибыла», — разъяснили вопрос в правительственной структуре.
В минздраве подтвердили, что белгородка получала курс реабилитации в ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации». В августе прошлого года её направили в Воронежскую областную клиническую больницу №1, однако завершить курс, заявляют в минздраве, она отказалась по собственному желанию.
«Пациентке неоднократно — 19.07.2023 г., 01.12.2023 г. и 10.01.2024 г. — предлагалось пройти медицинскую реабилитацию в ОГБУЗ „Вейделевская центральная районная больница“. От всех предложений она отказалась», — дополнили в ответе.
Как объяснила сама белгородка, она отказывала в этом по одной простой причине. По её мнению, ей помочь и оказать необходимую профессиональную помощь там не смогли бы.
В ответе минздрава сообщили, на какую помощь Мария дополнительно может рассчитывать. Это указанное выше воронежское медучреждение. Кроме того, возможна консультация со специалистами НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, а при наличии медицинских показаний — госпитализация в федеральную клинику.
«Действующие в Москве, Московской и иных областях реабилитационные центры осуществляют реабилитацию в рамках ОМС только жителей этих регионов. Для пациентов из других субъектов страны реабилитационные мероприятия в таких центрах проводятся на платной основе. В частности, реабилитационные центры „Преодоление“, „Три сестры“ осуществляют реабилитацию по ОМС только жителей Москвы и Московской области, а Клиника высоких технологий „Белоостров“ из Ленинградской области принимает на реабилитацию по ОМС только жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
В качестве подтверждения в правительстве указали на переписку с областной больницей Белгорода, которая, как утверждают, также связалась с центрами «Три сестры» и «Преодоление» с просьбой о содействии пациентке:
«Из реабилитационного центра „Преодоление“ ответили, что осуществляют приём в рамках полиса ОМС только инвалидов 1-й и 2-й группы, имеющих прописку в Москве. Реабилитационный центр „Три сестры“ сообщил о приёме пациентов из других регионов только на платной основе. Из Клиники высоких технологий „Белоостров“ в феврале 2024 года поступил аналогичный ответ».
Заявили и о проведении онлайн-консультации со специалистами ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. М. Н. Приорова» Минздрава России, где рассмотрели документы пациентки.
Итог: отказ в госпитализации. 26 марта этого года горполиклиника Белгорода отправила эти документы и оформила в ФГАУ «НМИЦ лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России. Пока ответа нет.
На этот вопрос минздрав ответил так:
«После того как пациентка представила администрации ОГБУЗ „Городская поликлиника г. Белгорода“ самостоятельно инициированную переписку с ФГБУ „Клиника реабилитации НМЦХ им. Пирогова“ о возможности её госпитализации, в которой предварительным условием госпитализации было представление в клинику результатов её обследования, были проведены обследования в полном соответствии с перечнем, выданным ФГБУ „Клиника реабилитации НМЦХ им. Пирогова“. Их результаты доставлены пациентке на дом 29.03.2024 года для направления их в адрес федеральной клиники», — пишут в ответе на запрос Бел.Ру.
Городская поликлиника Белгорода 10 апреля, в день направления повторного запроса редакции Бел.Ру, также обратилась в ФГБУ «Клиника реабилитации НМЦХ им. Пирогова», уточнила, когда Марию Харченко можно будет туда госпитализировать. Клиника ответила через два дня, что 6 мая 2024 года это станет возможным.
Согласно официальной информации на сайте Минздрава РФ, каждый год все регионы утверждают программы бесплатного медицинского обслуживания.
В территориальные программы обычно входят:
1. Первичная медико-санитарная помощь. Её обычно оказывают педиатры, терапевты, участковые и семейные врачи, фельдшеры, акушеры и некоторые специалисты.
2. Специализированная медицинская помощь, которую можно получить в стационарах: профилактика, диагностика, лечение, в том числе в период беременности. Это та помощь, которая требует использования специальных методов и сложных технологий.
3. Высокотехнологичная медпомощь с применением новых сложных или в принципе каких-либо уникальных методов лечения. В том числе и клеточных технологий, и роботизированной техники.
4. Скорая медицинская помощь, которая требует срочное вмешательство врача. К тому же, это и бесплатная реабилитация, ЭКО, химиотерапия, фильтрация крови, общая профилактика или медосмотры.
За что можно не платить? Назначение и применение в стационарах жизненно необходимых лекарственных препаратов. А если их заменяют из-за противопоказаний, то и это остаётся бесплатным.
Что ещё остаётся бесплатным? Назначение и применение в стационарах жизненно необходимых лекарственных препаратов. А если их заменяют из-за противопоказаний, то и это остаётся бесплатным.
А что с платными медицинскими услугами? Пациенты могут по ОМС получить услуги даже не полные, а частичные (типа консультаций и т. п.), в том числе анонимные. То же самое касается и иностранцев, и тех, у кого гражданства нет, хоть и есть некоторые с исключения в таком списке услуг.
«Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и объёма оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках Программы и территориальных программ», — предупреждает Минздрав РФ.
Журналистка Бел.Ру повторно обратилась к девушке. Сперва информацию о возможном направлении она подтвердила, как и предварительные сроки её транспортировки в реабилитационную клинику имени Пирогова.
Мария рассказала, что её проконсультировали о необходимых вещах для перевода в московское медучреждение. Также девушка обратилась за социальной поддержкой на первое время вместе с сопровождающим. У белгородки появился шанс на реабилитацию, которого она долго и упорно добавилась, как и люди, оставшиеся неравнодушные к её истории. Но есть и свои нюансы.
Сама Мария Харченко позже получила немного другие информацию и предложения. Не такие перспективные, как об этом говорит правительство и минздрав. По её словам, не всему из перечисленного выше можно верить. С начала апреля многое поменялось, как она уточнила.
Проблема людей с инвалидностью не редкость. Так, другая белгородка, с инвалидностью по зрению, вынуждена жить буквально на вокзалах областного центра. Она желает вернуться к обычной жизни, но пока ей не удаётся это сделать, потому что ответственные органы постоянно перенаправляют её в другие места. «Я хочу жить как человек», рассказала Елена Терещенко. Жительница региона вынуждена «вместе с крысами» искать убежище на вокзалах.
В декабре журналистка Бел.Ру подняла в своём материала проблему недоступной среды для людей с ВОЗ. Пандусы, лифты, специальные плитки, поручни — все эти оборудования для помощи инвалидам нам привычны, и мы не обращаем на них внимания. Однако сами люди, которым таким образом пытаются помочь, вынуждены страдать от неудобства и проблем передвижения.
К тому же, на одном из оперсовещаний правительства Белгородской области и Вячеслав Гладков обратился к проблеме белгородцев-инвалидов. Как он заявил на собрании, их проблема настоятельно нуждается в особом внимании.