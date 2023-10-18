«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Всё началось в 2019 году, когда в конце июля жена Вугара Исмайлова поступила в старооскольский перинатальный центр со схватками. Как рассказывал сам Вугар администраторам группы ВКонтакте «Чёрный Список: Старый Оскол», поздно вечером медики приняли роды слишком быстро.
«По ощущениям, всё происходило чересчур быстро, некоторые женщины рожают по 8 часов, а тут — всего 45 минут»
Вугар Исмайлов
Также по словам мужчины, в ходе родов девочку «тянули и переворачивали», а после них у неё сразу начались проблемы со здоровьем — «дочка посинела, её отправили в реанимацию, положили в инкубатор». Мама вернулась в палату, а дальше родителей в течение пяти дней не подпускали к ребёнку. Врачи пытались успокоить Исмайловых, говоря, что делают всё необходимое.
Новорождённую собирались держать в центре 10 дней, ей прописали массаж. Отец утверждает, что ребёнку стало хуже: «свело шею, скрутило голову, начался приступ». В документах врачи не указали, что девочке делали массаж. Как следует из выписки из истории болезни, Хадиджа «получала лечение» в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ребёнка родителям отдали спустя неделю после родов:
«Увидев дочь, я понял, что что-то не так. У неё глаза закатывались, голову никак не держала, а когда её распелёнывали, по рукам и ногам начинались судороги».
Вугар рассказал Бел.Ру, что, заметив проблемы с шеей у ребёнка и посоветовавшись с акушерами, семья поехала в частную клинику в Воронеже, где девочку должны были осмотреть и при необходимости вправить ей позвоночник. Но врачи не стали за это браться:
«Врач посмотрел на состояние и сказал: „Как вас вообще выписали из больницы в таком тяжёлом состоянии? Вам надо только ложиться в стационар и долечивать ребёнка“.
Семья вернулась в Старый Оскол, и ночью у Хадиджи случился приступ. Скорая помощь увезла её в детское отделение реанимации. Там девочка лежала около двух недель, после этого её так же на скорой помощи отвезли в Белгород.
«Когда я зашёл в белгородское отделение, мне сказали: „Хорошо, что вы её привезли, ребёнок под капельницей. У неё гноится пупок, ещё пара дней — и началось бы заражение крови“. В этом возрасте это равносильно смерти».
Вугар Исмайлов
Также в Белгороде на старооскольском снимке обнаружили, что у новорождённой повреждены два позвонка, а ортопед заметил дефекты таза. Ребёнку грозил ДЦП.
Пока семья была с дочерью в Белгороде, врачи старооскольского перинатального центра подали на Вугара в суд за «клевету» в публикации ВКонтакте. По словам адвоката Исмайловых, глава семьи тогда пришёл в отделение полиции объяснить, что это не клевета, предоставил все доказательства, но ответное заявление у него не приняли и дело якобы «замяли»:
«Оказывали давление, чтобы мы с женой никуда не обращались. Нас вызывала заведующая родильного отделения, просила не афишировать, обещала, что помогут. И в результате всё утихло, помощь тоже».
Вугар Исмайлов
В феврале 2020-го семья уехала в Азербайджан, в центральную неврологическую клинику в Баку. Там нашли специалиста, который вправил позвонки, и сделали все необходимые исследования мозга.
«Все врачи говорили: „Крепитесь, крепитесь“. Я отправил эти анализы в Америку, на что пришёл ответ: „А разве ребёнок ещё жив? Она должна была умереть в течение нескольких дней после родов с такими повреждениями“.
Сейчас девочка на пятом году жизни не умеет ходить, разговаривать. Ей дают препараты от приступов.
«Я смотрю на неё — у меня слёзы на глазах, особенно когда выхожу на улицу, вижу, что бегает ребёнок 4-5 лет, похожий на мою дочь…»
Теперь Хадидже требуется операция на мозге, которую могут сделать только в Германии и Швейцарии, и стоит она более 10 млн рублей. По словам главы семьи, у них таких денег нет: «У меня зарплата 45 тысяч, я работаю простым водителем». Также сейчас девочке нужна специальная инвалидная коляска почти за 400 тысяч рублей.
Как утверждает отец Хадижи, минздрав присылает семье «отписки», в которых заявляет, что родителей ещё на третьем месяце беременности предупреждали: «С ребёнком что-то не так». В ответе от департамента организации медицинской помощи минздрава региона говорится, что мать девочки отказалась от госпитализации во время беременности, хотя осложнения всё-таки были. А медики, в свою очередь, «выбрали верную тактику ведения родов» и новорождённая была здоровой.
Росздравнадзор региона солидарен с минздравом — «дефектов в оказании медицинской помощи медицинским персоналом не установлено». При этом в некоторых выписках указано, что до родов беременная получала лечение, а в документе от ФГБУ «НМИЦ ССХ им. а. Н. Бакулева» Минздрава России не исключают травмы шеи во время родов.
В больницах новорождённой ставили много разных диагнозов, это тоже подтверждают выписки из медучреждений. Глава семьи рассказал: когда девочка лежала в Белгороде, там создали комиссию, на которой заявили, что проблема может быть в наследственных заболеваниях и ДНК. Хадижа — третий ребёнок в семье Исмайловых. По словам Вугара, и это подтверждает анамнез девочки, первые два ребёнка в семье родились полностью здоровыми. Тем не менее, отец рассказал, что сделал тест на ДНК в Москве, который показал, что наследственной склонности к таким заболеваниям нет.
Бел.Ру решили напрямую обратиться к минздраву Белгородской области с запросом, чтобы узнать, проводилась ли проверка по этому случаю. Да, проверку качества оказания медицинской помощи Исмайловой Ф.Ф. и ребёнку проводили, но все подробности, согласно ответу минздрава, составляют врачебную тайну. Также мы спросили, сколько было случаев с врачебными ошибками за последние четыре года, но такой статистики у минздрава нет. В общем, конкретики мы не получили.
В этом году Вугар вновь написал заявление в следственный комитет. По словам адвоката, сейчас проводят ведомственную проверку страховой организации «МАКС-М», и по результатам комитетом будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела в отношении врачей.
Журналисты Бел.Ру также сделали запрос в региональный следком. Там нам ответили, что 16 октября 2023 года следственными органами по Старому Осколу начата процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 118, 238 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и в отношении медперсонала Перинатального центра ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского». Статьи подразумевают ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. По статье 238 УК РФ полагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трёх до шести лет.
Пока не понятно, чем закончится дело, и удастся ли семье Исмайловых добиться положительного разрешения ситуации со стороны следственных органов. Но, как рассказал нам Вугар Исмайлов, сейчас он продаёт комнату в общежитии, чтобы оплатить инвалидное кресло для дочери, а также выставил на продажу дом, купленный на материнский капитал, чтобы сделать девочке дорогостоящую операцию.
Это только одна история из одного перинатального центра в Белгородской области. Мы попытались узнать, сколько ещё подобных случаев на территории региона было за последние годы, но такой статистики нет ни у минздрава, ни у следкома. Тогда мы попытались найти судебные дела по статьям 118 и 238 Уголовного кодекса, связанные с деятельностью врачей. В Октябрьском районном суде нашли дело в 2018 году по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, связанное с работой анестезиолога, которого суд оправдал и признал за ним право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. В том же суде в том же году слушалось и дело по части 2 статьи 118 УК РФ по обвинению врача акушера-гинеколога в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности.
Также Первый кассационный суд вернул на рассмотрение в Белгородский областной суд дело старооскольского гинеколога, которую оправдали в апелляционной инстанции по части 2 статьи 238 УК РФ.