«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей

Это только одна история из одного перинатального центра в Белгородской области. Мы попытались узнать, сколько ещё подобных случаев на территории региона было за последние годы, но такой статистики нет ни у минздрава, ни у следкома. Тогда мы попытались найти судебные дела по статьям 118 и 238 Уголовного кодекса, связанные с деятельностью врачей. В Октябрьском районном суде нашли дело в 2018 году по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, связанное с работой анестезиолога, которого суд оправдал и признал за ним право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. В том же суде в том же году слушалось и дело по части 2 статьи 118 УК РФ по обвинению врача акушера-гинеколога в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности.