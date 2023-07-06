Суд призвал белгородских приставов ответить за списание половины пенсии у инвалида

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Корочанском районе суд признал бездействие приставов незаконным. У инвалида списывалось 50% от пенсии, из-за чего на пенсионном счёте оставалась сумма меньше прожиточного минимума.
Заявитель попросил признать незаконными действия приставов. Обратившийся является инвалидом II группы. В рамках исполнительного производства с его счёта списывалась половина пенсии. По этому поводу он неоднократно обращался в отделение УФССП, но результатов это не принесло.
По решению суда бездействие главного пристава УФССП по региону, врио старшего судебного пристава, а также пристава-исполнителя Корочанского РОСП признано незаконным. Их обязали принять необходимые меры.