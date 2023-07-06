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Суд призвал белгородских приставов ответить за списание половины пенсии у инвалида

6 июля 2023, 11:46
Фото: 1MI
После списания у заявителя не оставалось суммы прожиточного минимума. Бездействие приставов в Корочанском районе признали незаконным. Их обязали принять необходимые меры. Об этом сообщает Корочанский райсуд.
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Суд

В Корочанском районе суд признал бездействие приставов незаконным. У инвалида списывалось 50% от пенсии, из-за чего на пенсионном счёте оставалась сумма меньше прожиточного минимума.

Заявитель попросил признать незаконными действия приставов. Обратившийся является инвалидом II группы. В рамках исполнительного производства с его счёта списывалась половина пенсии. По этому поводу он неоднократно обращался в отделение УФССП, но результатов это не принесло.

По решению суда бездействие главного пристава УФССП по региону, врио старшего судебного пристава, а также пристава-исполнителя Корочанского РОСП признано незаконным. Их обязали принять необходимые меры.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Суд#Общество#Приставы#Обращение#Бездействие#Пенсия#Списание#Инвалид#Прожиточный минимум
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