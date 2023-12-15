«Легче ползком»: немного о доступной среде для инвалидов в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Люди с ограниченными возможностями здоровья — самые сильные духом и в то же время нуждающиеся в поддержке со стороны государства граждане. В начале декабря в мире отметили Международный день инвалидов. Мы уже общались с представительницей этой группы населения, которая живёт с кибер-рукой. Теперь журналистка Бел.Ру решила выяснить, насколько в Белгородской области развита доступная среда для людей с ОВЗ.
Сперва мы поинтересовались оценкой ситуации у местных властей. Белгород — областной центр и должен подавать пример другим муниципалитетам по качеству обеспечения доступной среды для инвалидов. Мы обратились с официальным запросом к мэрии Белгорода, чтобы узнать, сколько в городе сейчас есть пандусов, каких видов, работает ли специальное такси для маломобильных инвалидов и какие ещё меры предпринимаются для создания доступной среды.
В администрации информацию собирали долго и дали следующие данные. В местах общего пользования в многоквартирных домах всего установлено 1783 пандуса, а на тротуарах в этом году установили 113 колясочных съездов. На вопрос о том, какие пандусы устанавливают в городе, ответили абстрактно — наклонная платформа или плоская поверхность на лестнице, пороге или другом высоком препятствии. Колясочные съезды устанавливают на примыкании тротуаров к проезжей части и на выходах из подъездов домов — при необходимости, отметили в мэрии.
Решение о том, нужно ли обустраивать пандус в индивидуальном порядке в МКД, принимает специальная комиссия для обследования жилых помещений инвалидов.
Что касается других устройств доступной среды, в 2023 году в Белгороде отремонтировали тактильную плитку на подходах к пешеходным переходам по ул. Попова. На парковках нанесли горизонтальную дорожную разметку и обустроили места для маломобильных групп населения по следующим адресам: ул. Первомайская, 2а, ул. Горького, 56А, малый проезд пр. Б. Хмельницкого, 139, ул. Крупской, пер. 5-й Заводской, пер. Макаренко, 3, мкр «Новая жизнь», ул. Макаренко, 12, ул. Парковая (ДК «Энергомаш»). Поставили также поручни колясочных съездов по ул. Калинина, 1, ул. Щорса, 47, пр. Б. Хмельницкого, 96, ул. Шаландина. 9, 25.
Отдельно в мэрии рассказали про «социальное такси», которое должно помогать инвалидам и их сопровождающим добираться к социально значимым объектам инфраструктуры. В Белгороде работают четыре единицы такого транспорта. Услуга может быть как бесплатной, так и платной, воспользоваться ей могут только люди с пропиской в городе.
Бесплатно «социальное такси» доступно для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет с ограничением способности к передвижению и медицинскими показаниями к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор; для участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг; для инвалидов с ограничением способности к передвижению и медицинскими показаниями к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, пострадавших в результате ЧС, вооружённых межнациональных (межэтнических) конфликтов; для участников боевых действий и локальных военных конфликтов, которым установлена I группа инвалидности.
А платно воспользоваться услугой могут инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде костылей, тростей, опор, инвалиды по зрению 1, 2, и 3 группы, а также граждане, получающие социальные услуги в форме соцобслуживания на дому.
Также «социальное такси» может быть платным частично — 80% от тарифа платят инвалиды 1 и 2 группы, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок.
В 2023 году этой услугой воспользовались 103 человека с нарушением опорно-двигательного аппарата. Всего было выполнено 1942 заявки.
Леонид Титаренко уже 10 лет находится в инвалидном кресле. Причина — воспаление спинного мозга. Из-за этого житель Белгорода не может ходить и полноценно работать левой рукой. Мужчина рассказал нам об обратной стороне доступной среды в областном центре.
В первую очередь Леонида, как человека, который передвигается в специальном кресле, беспокоит «позорное» состояние пандусов в центре города. По словам белгородца, почти все бордюры, которые наклонены для плавного перехода на тротуар и должны быть слиты с дорогой, «торчат» на несколько сантиметров. Из-за этого те, кто передвигается на кресле-коляске, не могут подняться по ним без помощи посторонних. С такой же проблемой житель Белгорода сталкивается на перекрёстках: «лежачие полицейские на островках безопасности блокируют коляску и желание лишний раз выезжать в город».
Отдельной проблемой Леонид выделил водителей, которые паркуются рядом с пандусами, перекрывая к ним доступ. Из-за этого, чтобы попасть в нужную локацию, колясочнику приходится ехать до следующего подъёма. Обе проблемы с пандусами Леонид отмечает в центре города — от Центрального парка, по ул. Преображенской, проспекту Славы и до Соборной площади.
Автобусами со специальными приспособлениями для колясок, подъёмниками или просто выдвижными пандусами белгородцу пользоваться не приходилось — в транспортировке помогают друзья. Но если последние заняты, то с передвижением на большие расстояния возникает проблема — чтобы вызвать «социальное такси» придётся повозиться с бюрократией. Остаётся один выход — вызывать «неотложку» за 3200 рублей.
«Социальное такси — это фикция. Во-первых, они только в будни возят, во-вторых, только до госучреждений и в-третьих — надо за две недели записываться, посылать человека в их офис, чтоб он подписывал бумаги. И на время, удобное им, они назначают на поездку. В общем, легче ползком. В городе нет ни одного такси для колясочников! Ни одного! Только неотложка для перевоза тяжелобольных лёжа и за суммы, несовместимые с жизнью»
Леонид Титаренко, житель Белгорода
В Старом Осколе для помощи людям с ОВЗ уже семь лет работает организация «Мы Вместе». На учёте у неё 35 инвалидов-колясочников, 470 семей, где есть дети с ОВЗ, и 186 многодетных семей. Также организация помогает детям из детских домов и обществу слепых. «Мы Вместе» реализует 24 социальных проекта, среди которых спортивный зал для инвалидов-колясочников, свой пассажирский транспорт — автобусы с подъёмниками и своё социальное такси и инклюзивный конный клуб.
В 2021 году организация сама сделала 500 пандусов в дворовых территориях города. А в рамках ещё одного проекта поставила 80 знаков парковки для инвалидов в дворовых территориях. Руководитель Юрий Карапузов лично принимает участие в создании паспортов доступности для учреждений города, и Бел.Ру решило пообщаться с ним, чтобы узнать, как он оценивает доступную среду в регионе.
«Мы Вместе» активно курирует благоустройство дворовых территорий и, по словам Юрия, в Старом Осколе к строителям с каждым годом всё меньше вопросов:
«Наш город, наверное, в плане доступности самый передовой, даже если сравнивать с Белгородом. Но, тем не менее, проблем ещё очень много. По привычке наши строители пытаются делать пандусы „для галочки“, и мы через прокуратуру, главу города и другие службы стараемся разобраться, чтобы это всё исправили».
Тем не менее самыми доступными городами в регионе волонтёр называет Старый Оскол и Белгород, в остальных населённых пунктах, таких как Валуйки, по его словам, с этим ещё очень много проблем. Как рассказывает Юрий, пандусы должны соответствовать определённым критериям, прописанным в СНИП, но большинство подрядчиков и тех, кто принимает работы, закрывают глаза на эти правила:
«Потому что соответствовать СНИПу может выйти в два раза дороже. Они сделают пандус по-простому, вроде как он есть, вроде как заботятся об инвалидах, но по нему проехать нельзя».
Самыми доступными для людей с ОВЗ Юрий Карапузов считает торговые центры: «Они, видимо, делают по европейскому стандарту, и у них сразу всё нужное есть: лифты, туалеты доступные, парковки обозначенные и так далее».
А что касается доступа инвалидов в муниципальные учреждения, то в 70-75% зданий невозможно попасть. Например, возле одного такого учреждения в Старом Осколе стоит электрический подъёмник, но он не работает, и здание полностью недоступно для инвалидов-колясочников.
В дворовых территориях организация проводит рейды и при необходимости связывается с минстроем, но последний «не всегда хорошо реагирует» и ждать установки пандуса приходится до четырёх месяцев, и то не факт, что это сделают правильно.
«Я считаю, что такой вопрос должен решаться на уровне губернатора — чтобы подрядчики на любых строительных объектах не просто делали или не делали доступную среду „на своё усмотрение“, а пандусы должны быть обязательно внесены в проектную документацию и соответствовать нормам СНИП».
Проблема с доступной средой для инвалидов актуальна даже для самых свежих проектов в Белгороде. Так, недавно в Сети появился комментарий губернатора о подземном переходе в районе остановки «Стадион», который почти закончили реконструировать. Кроме крыши, на протечку которой жаловались белгородцы, Вячеслав Гладков отметил непригодные для людей с ОВЗ лестницы:
«Не понравились пандусы, очень неудобно. Это плохо! Не хватает перил (есть только с одной стороны). Надеюсь, что нашу с Вами переписку читает Валентин Демидов и он исправит недостатки!»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На комментарий главе региона ответил мэр Демидов. По его словам, лестницу со съездами проектировщики сохранили в тех параметрах, которые были до реконструкции, а для инвалидов установили электроподъёмники, которые должна проверить комиссия.
«Обязательно по вашему поручению доработаем вопрос с перилами. Всё завершим до 20 декабря».
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Журналистка Бел.Ру решила посмотреть, что там в итоге с пандусами в подземке на «Стадионе», и губернатор оказался прав — некоторые пандусы имеют достаточно резкий угол наклона, что может быть неудобно для спуска в инвалидном кресле, и везде не хватает перил с одной стороны.
В одном месте над пандусом красуется надпись «приносим извинения за временные неудобства», а на выходе на саму остановку съезд был просто перекрыт, причем только с внутренней стороны. Сейчас ограждение убрали, но электрические подъёмники по-прежнему стоят запечатанные, хотя мэр обещал, что с 11 декабря они начнут работать.
Белгородские власти подходят к доступной среде для инвалидов с точки зрения цифр — столько-то пандусов поставили, столько-то людей на «социальном такси» отвезли куда нужно. А с проблемами по части качества и организации приходится сталкиваться непосредственно людям с ОВЗ — ведь далеко не каждый из 1,7 тысяч пандусов поможет инвалиду-колясочнику добраться до нужного места.