«Легче ползком»: немного о доступной среде для инвалидов в Белгородской области

В первую очередь Леонида, как человека, который передвигается в специальном кресле, беспокоит «позорное» состояние пандусов в центре города. По словам белгородца, почти все бордюры, которые наклонены для плавного перехода на тротуар и должны быть слиты с дорогой, «торчат» на несколько сантиметров. Из-за этого те, кто передвигается на кресле-коляске, не могут подняться по ним без помощи посторонних. С такой же проблемой житель Белгорода сталкивается на перекрёстках: «лежачие полицейские на островках безопасности блокируют коляску и желание лишний раз выезжать в город».