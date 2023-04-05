Белгородка объяснила жестокое обращение с сыном-инвалидом одиночеством и срывами

Сыновей изолировали от матери. Против оскольчанки возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, сопряжённое с жестоким обращением с детьми (ст. 156 УК РФ). Женщине грозит до трёх лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.