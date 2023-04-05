Белгородка объяснила жестокое обращение с сыном-инвалидом одиночеством и срывами

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По предварительным данным полиции, жительница Старого Оскола периодически била детей — шестилетних мальчиков-близнецов. Один из них — лежачий инвалид.
Об этой истории стало известно в конце февраля. Тогда в одну из больниц поступил мальчик-инвалид с пневмонией. На его теле медики обнаружили многочисленные гематомы.
Историей заинтересовались правоохранители. По итогам проверки телесные повреждения обнаружили и у второго мальчика. Результаты психологического обследования показали, что близнецы боятся мать.
Полицейские предполагают, что проявлять к детям агрессию 43-летняя оскольчанка начала ещё осенью прошлого года. Систематическую грубость подтвердили и соседи женщины.
Оскольчанка ранее судима не была. Своё поведение она объяснила нервными срывами и одиночеством. Женщина подтвердила, что дважды ударила ребёнка-инвалида — произошло это дома и в больнице.
Сыновей изолировали от матери. Против оскольчанки возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, сопряжённое с жестоким обращением с детьми (ст. 156 УК РФ). Женщине грозит до трёх лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.