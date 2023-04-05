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Белгородка объяснила жестокое обращение с сыном-инвалидом одиночеством и срывами

5 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI

Белгородка попала под уголовное дело за жестокое обращение с сыном-инвалидом

Шестилетний мальчик попал в больницу с пневмонией. Медики также обнаружили на его теле синяки, о чём сообщили в полицию. По итогам проверки телесные повреждения нашли и у брата-близнеца мальчика. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.
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Дети

По предварительным данным полиции, жительница Старого Оскола периодически била детей — шестилетних мальчиков-близнецов. Один из них — лежачий инвалид.

Об этой истории стало известно в конце февраля. Тогда в одну из больниц поступил мальчик-инвалид с пневмонией. На его теле медики обнаружили многочисленные гематомы.

Историей заинтересовались правоохранители. По итогам проверки телесные повреждения обнаружили и у второго мальчика. Результаты психологического обследования показали, что близнецы боятся мать.

Полицейские предполагают, что проявлять к детям агрессию 43-летняя оскольчанка начала ещё осенью прошлого года. Систематическую грубость подтвердили и соседи женщины.

Оскольчанка ранее судима не была. Своё поведение она объяснила нервными срывами и одиночеством. Женщина подтвердила, что дважды ударила ребёнка-инвалида — произошло это дома и в больнице.

Сыновей изолировали от матери. Против оскольчанки возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, сопряжённое с жестоким обращением с детьми (ст. 156 УК РФ). Женщине грозит до трёх лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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