Водителей автобусов хотят наказывать за высадку инвалидов

Ранее жительница Белгорода в Сети пожаловалась на то, что водитель автобуса не заметил её сына и поехал не по маршруту. Мужчина объяснил ребёнку, на какой автобус ему нужно пересесть. Однако мать мальчика уверена, что перед окончанием рейса водитель должен был убедиться, что в салоне не осталось пассажиров.