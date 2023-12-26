Водителей автобусов хотят наказывать за высадку инвалидов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В соседней Курской области водителей автобусов могут начать штрафовать за высадку пассажиров с инвалидностью. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ областной думы.
Как пишет издание, местные депутаты поддержали инициативу. Предлагается наказывать водителей общественного транспорта в случаях, если они высаживают инвалида I группы за неоплату проезда. Однако речь идёт о тех случаях, когда пассажир с ОВЗ едет без сопровождающего.
Водителям за подобные действия может грозить штраф до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма может быть выше — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Ранее жительница Белгорода в Сети пожаловалась на то, что водитель автобуса не заметил её сына и поехал не по маршруту. Мужчина объяснил ребёнку, на какой автобус ему нужно пересесть. Однако мать мальчика уверена, что перед окончанием рейса водитель должен был убедиться, что в салоне не осталось пассажиров.