Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Автобус

Водителей автобусов хотят наказывать за высадку инвалидов

26 декабря 2023, 11:10
Фото: 1MI
Автобус

В Курской области водителей могут начать штрафовать из-за высадки инвалидов

Соответствующий законопроект рассмотрела Курская областная дума. Водителей автобусов могут начать штрафовать за высадку людей с ОВЗ на 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы будут выше. Подробности сообщают «Курские известия».

В соседней Курской области водителей автобусов могут начать штрафовать за высадку пассажиров с инвалидностью. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ областной думы.

Как пишет издание, местные депутаты поддержали инициативу. Предлагается наказывать водителей общественного транспорта в случаях, если они высаживают инвалида I группы за неоплату проезда. Однако речь идёт о тех случаях, когда пассажир с ОВЗ едет без сопровождающего.

Водителям за подобные действия может грозить штраф до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма может быть выше — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее жительница Белгорода в Сети пожаловалась на то, что водитель автобуса не заметил её сына и поехал не по маршруту. Мужчина объяснил ребёнку, на какой автобус ему нужно пересесть. Однако мать мальчика уверена, что перед окончанием рейса водитель должен был убедиться, что в салоне не осталось пассажиров.

«Поехал по своим делам с моим ребёнком»: белгородка обвинила водителя автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде школьника высадили из автобуса после непрошедшей оплатыВ Белгороде водитель ЕТК высадил ребёнка из автобуса после не прошедшей оплатыВ Белгороде в дверях автобуса зажало ребёнка. Водителя оштрафовали
#Штрафы#Курская область#Транспорт#Инвалидность#Пассажиры#Автобусы#Наталья Корявых
Подпишитесь
Сразу несколько белгородских сёл попали под обстрел, есть разрушения
Сегодня, 14:25
В Белгороде установили размер выплаты на организацию похорон участника СВО
Сегодня, 12:32
«Трансюжстрой» присоединился к фестивалю «Новогодние чудеса»
Сегодня, 12:19
Позывной «Большой»: отец белгородского мальчика Лёши ушёл добровольцем на СВО
Сегодня, 12:08
Счёт идёт на миллионы: сколько белгородский туроператор Халаимов должен клиентам?
Сегодня, 13:18
Задержанный гендиректор «Белгородского цемента» больше не депутат горсовета
Сегодня, 10:14