«Я хочу жить как человек»: почему белгородка-инвалид вынуждена скитаться по вокзалам

С 2022 года Елена Терещенко по бесплатному проездному ездит по городам и остаётся ночевать в залах ожидания на вокзалах. Месяцами женщина питается тем, что ей дают неравнодушные прохожие. Елене 47 лет, и у неё есть инвалидность второй группы по зрению. А ещё белгородка передвигается с трудом из-за проблем со здоровьем.