ВСУ атаковали белгородцев с помощью «Точки-У», «Вампира» и воздушных шаров

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Белгородская область минувшей ночью вновь была под ударом. В регионе дважды объявляли ракетную опасность. ВСУ атаковали регион с помощью ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня «Вампир», беспилотников самолётного типа и малоразмерных воздушных шаров.
Сработала система ПВО. Сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.
Напомним, что в результате первых ночных взрывов в регионе пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения выявили в частном доме в Пуляевке в Белгородском районе.
После второго обстрела есть двое пострадавших. В дом женщины из Разумного было прямое попадание снаряда. Мирная жительница ранена и пока остаётся в больнице. Ещё один пострадавший из Шебекино находится на амбулаторном лечении.
Кроме того, ночью ВСУ ударили по Воронежской области. В результате атаки БПЛА пострадала женщина. Сообщается, что разрушения выявлены уже в четырёх домах. Известно также, что в соседнем регионе уничтожено три малоразмерных воздушных шара.
Вдобавок этой ночью в Ростовской области уничтожили три беспилотника ВСУ.