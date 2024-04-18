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В Минобороны прокомментировали ночные удары ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали белгородцев с помощью «Точки-У», «Вампира» и воздушных шаров

18 апреля 2024, 04:57
Фото: 1MI

В Минобороны прокомментировали ночные удары ВСУ по Белгородской области

По региону вдобавок запустили беспилотники. О том, что удалось уничтожить минувшей ночью, рассказали в Минобороны РФ.

Белгородская область минувшей ночью вновь была под ударом. В регионе дважды объявляли ракетную опасность. ВСУ атаковали регион с помощью ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня «Вампир», беспилотников самолётного типа и малоразмерных воздушных шаров.

Сработала система ПВО. Сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

Напомним, что в результате первых ночных взрывов в регионе пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения выявили в частном доме в Пуляевке в Белгородском районе.

После второго обстрела есть двое пострадавших. В дом женщины из Разумного было прямое попадание снаряда. Мирная жительница ранена и пока остаётся в больнице. Ещё один пострадавший из Шебекино находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, ночью ВСУ ударили по Воронежской области. В результате атаки БПЛА пострадала женщина. Сообщается, что разрушения выявлены уже в четырёх домах. Известно также, что в соседнем регионе уничтожено три малоразмерных воздушных шара.

Вдобавок этой ночью в Ростовской области уничтожили три беспилотника ВСУ.

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