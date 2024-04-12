Шесть домов, пять МКД и экскаватор повреждены при атаках на Белгородскую область

Три БПЛА сбили в Борисовском районе, один — в Яковлевском горокруге. В Краснояружском районе с беспилотника сбросили шесть взрывных устройств. В Красногвардейском районе обнаружен и изъят БПЛА самолётного типа. По одному беспилотнику сбили над Черемошным, Крутым Логом и Топлинкой в Белгородском районе.