Шесть домов, пять МКД и экскаватор повреждены при атаках на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
ВСУ 11 апреля атаковали семь районов Белгородской области. Всего за сутки зарегистрированы разрушения в шести частных домах, пяти МКД, двух хозпостройках, в одном торговом объекте. Кроме того, в общей сложности повреждены пять легковых автомобилей.
Большую часть последствий выявили в Белгородском районе. Речь идёт о дополнительных разрушениях в результате воздушной атаки ВСУ, говорится в сводке. Их обнаружили в Дубовом, Разумном, Беломестном, Северном, Таврово, Стрелецком.
По нескольким районам Белгородской области ВСУ ударили накануне с помощью беспилотников. Так, в Валуйском горокруге в результате атак дронов-камикадзе повреждены экскаватор-погрузчик и грузовик. Ранее читатели поделились с Бел.Ру подробностями одного из происшествий.
Три БПЛА сбили в Борисовском районе, один — в Яковлевском горокруге. В Краснояружском районе с беспилотника сбросили шесть взрывных устройств. В Красногвардейском районе обнаружен и изъят БПЛА самолётного типа. По одному беспилотнику сбили над Черемошным, Крутым Логом и Топлинкой в Белгородском районе.
Три частных дома и две хозпостройки повреждены в Красном в Шебекинском горокруге. Посёлок обстреляли из миномёта и гранатомёта, атаковали двумя дронами-камикадзе. Также в Шебекинском горокруге под ударом накануне были Муром и МАПП «Шебекино».
Под обстрелами остаётся и Грайворонский горокруг. Семь прилётов накануне насчитали в Замостье, ещё один — в Дроновке.