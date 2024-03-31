За сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Село Петровка атаковали с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка — зафиксировано три гранатомётных выстрела. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
Над селом Новая Деревня сбили два беспилотника, над посёлком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское — по одному БПЛА противника. Здесь также обошлось без последствий.
Село Ясные Зори ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто при этом не пострадал. Но есть повреждения — частично разрушен забор в частном жилом домовладении. Пострадавших нет.
Разрушения также выявлены в Дубовском сельском поселении после воздушной атаки ВСУ. Повреждено шесть частных жилых домовладений, один многоквартирный дом и один автомобиль.
В Тавровском сельском поселении пострадали одно частное домовладение и придворовая территория, в Никольском сельском поселении — одно частное домовладение, в Разумном сельском поселении — два частных домовладения и два автомобиля.
В данном муниципалитете на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сбросили три взрывных устройства. Пострадавших нет. Но повреждено ограждение частного жилого домовладения.
Окраину хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе. Обошлось без последствий.
Здесь по селу Борки ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. Из повреждений: в одном частном жилом домовладении и одной хозпостройке выбиты окна. Также пострадала линия электропередачи.
К моменту публикации электроснабжение уже восстановили.
Село Кукуевка противник атаковал с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По хутору Старый выпущено 3 минометных снаряда. Обошлось без последствий.
Здесь долгое время продолжаются серьёзные обстрелы — губернатор Гладков точное число прилётов и выпущенных снарядов не привёл.
Важно, что за прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. Но есть разрушения: в селе Дроновка пострадало одно частное домовладение, летняя кухня и сарай, в селе Замостье — два частных домовладения, в селе Мокрая Орловка — одно частное домовладение, сарай и гараж, в городе Грайворон и селе Козинка — по одному частному домовладению.
село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен саперами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.
Здесь ВСУ атаковали беспилотником автомобиль на участке автодороги между селами Красное и Вознесеновка — на машину сбросили взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары.
По селу Красное выпустили три миномётных снаряда. Пострадавших также нет. Повреждена линия электропередачи.
В селе Муром с БПЛА сбросили взрывное устройство. Обошлось без последствий.
Под миномётный обстрел попало село Середа — установлено три прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.
Из гранатомёта СПГ-9 обстреляли хутор Мухин — зафиксировали девять гранатомётных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.
Отметим, что 31 марта в 7 утра также атаковали Белгород с помощью РСЗО. После атаки чешскими «Вампирами» в районе повреждены порядка 20 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Пожарные и спасатели быстро ликвидировали возгорание.
Также пострадали машины: осколками посекло четыре автомобиля. Есть раненая женщина — у неё ожог руки второй степени, госпитализация не потребовалась. Последствия уточняются: выявляются посечённые стены и заборы. До этого ВСУ больше суток не наносили удары по городу.