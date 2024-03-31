За сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

Важно, что за прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. Но есть разрушения: в селе Дроновка пострадало одно частное домовладение, летняя кухня и сарай, в селе Замостье — два частных домовладения, в селе Мокрая Орловка — одно частное домовладение, сарай и гараж, в городе Грайворон и селе Козинка — по одному частному домовладению.