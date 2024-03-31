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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

За сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

За сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

31 марта 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Сводкой об обстрелах за прошедшие 24 часа, с 7 утра 30 марта до 7 утра 31 марта, поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, регион обстреляли порядка 30-40 раз.
Сюжет
Пожар

Белгородской район

Село Петровка атаковали с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка — зафиксировано три гранатомётных выстрела. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

Над селом Новая Деревня сбили два беспилотника, над посёлком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское — по одному БПЛА противника. Здесь также обошлось без последствий.

Село Ясные Зори ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто при этом не пострадал. Но есть повреждения — частично разрушен забор в частном жилом домовладении. Пострадавших нет.

Разрушения также выявлены в Дубовском сельском поселении после воздушной атаки ВСУ. Повреждено шесть частных жилых домовладений, один многоквартирный дом и один автомобиль.

В Тавровском сельском поселении пострадали одно частное домовладение и придворовая территория, в Никольском сельском поселении — одно частное домовладение, в Разумном сельском поселении — два частных домовладения и два автомобиля.

Борисовской район

В данном муниципалитете на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сбросили три взрывных устройства. Пострадавших нет. Но повреждено ограждение частного жилого домовладения.

Окраину хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе. Обошлось без последствий.

Валуйский горокруг

Здесь по селу Борки ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. Из повреждений: в одном частном жилом домовладении и одной хозпостройке выбиты окна. Также пострадала линия электропередачи.

К моменту публикации электроснабжение уже восстановили.

Село Кукуевка противник атаковал с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовской район

в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По хутору Старый выпущено 3 минометных снаряда. Обошлось без последствий.

Грайворонский горокруг

Здесь долгое время продолжаются серьёзные обстрелы — губернатор Гладков точное число прилётов и выпущенных снарядов не привёл.

Важно, что за прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. Но есть разрушения: в селе Дроновка пострадало одно частное домовладение, летняя кухня и сарай, в селе Замостье — два частных домовладения, в селе Мокрая Орловка — одно частное домовладение, сарай и гараж, в городе Грайворон и селе Козинка — по одному частному домовладению.

Краснояружский район

село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен саперами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

Шебекинский гороокруг

Здесь ВСУ атаковали беспилотником автомобиль на участке автодороги между селами Красное и Вознесеновка — на машину сбросили взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

По селу Красное выпустили три миномётных снаряда. Пострадавших также нет. Повреждена линия электропередачи.

В селе Муром с БПЛА сбросили взрывное устройство. Обошлось без последствий.

Под миномётный обстрел попало село Середа — установлено три прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.

Из гранатомёта СПГ-9 обстреляли хутор Мухин — зафиксировали девять гранатомётных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.

Отметим, что 31 марта в 7 утра также атаковали Белгород с помощью РСЗО. После атаки чешскими «Вампирами» в районе повреждены порядка 20 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Пожарные и спасатели быстро ликвидировали возгорание.

Также пострадали машины: осколками посекло четыре автомобиля. Есть раненая женщина — у неё ожог руки второй степени, госпитализация не потребовалась. Последствия уточняются: выявляются посечённые стены и заборы. До этого ВСУ больше суток не наносили удары по городу.

Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ
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