В Белгороде сработает голосовое оповещение об обстреле, но переживать не надо

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
21 марта в регионе вновь протестируют работу систем оповещения. Начало запланировано на 10:20.
Тренировка пройдёт в Белгороде, Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, Яковлевском горокруге. Это те муниципалитеты, в которых установили новые системы оповещения.
В Белгороде сирену во время тренировки включать не будут. Вместо неё сработает только голосовое оповещение.
Такое решение принято из-за того, что Белгород последнюю неделю ежедневно подвергается обстрелам. Взрывы уже прогремели около восьми часов утра 21 марта. Есть разрушения в многоквартирных домах на Харьковской горе, на «Белгород-Арене». Однако официальной информации всё ещё не поступало. Известно лишь, что ВСУ вновь атаковали город из РСЗО «Вампир». Уничтожено десять снарядов.