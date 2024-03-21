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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Сирена

В Белгороде сработает голосовое оповещение об обстреле, но переживать не надо

21 марта 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Тренировку систем оповещения проведут в Белгороде и четырёх районах

Начало запланировано на 10:20. Так как с утра в Белгороде уже был обстрел, сирену включать в рамках тестирования не будут, чтобы лишний раз не пугать горожан. Сработает только голосовое оповещение.

21 марта в регионе вновь протестируют работу систем оповещения. Начало запланировано на 10:20.

Тренировка пройдёт в Белгороде, Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, Яковлевском горокруге. Это те муниципалитеты, в которых установили новые системы оповещения.

В Белгороде сирену во время тренировки включать не будут. Вместо неё сработает только голосовое оповещение.

Такое решение принято из-за того, что Белгород последнюю неделю ежедневно подвергается обстрелам. Взрывы уже прогремели около восьми часов утра 21 марта. Есть разрушения в многоквартирных домах на Харьковской горе, на «Белгород-Арене». Однако официальной информации всё ещё не поступало. Известно лишь, что ВСУ вновь атаковали город из РСЗО «Вампир». Уничтожено десять снарядов.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Тестирование#Инна Рогова#Белгород#Сирена#Системы оповещения
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