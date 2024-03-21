В Белгороде сработает голосовое оповещение об обстреле, но переживать не надо

Такое решение принято из-за того, что Белгород последнюю неделю ежедневно подвергается обстрелам. Взрывы уже прогремели около восьми часов утра 21 марта. Есть разрушения в многоквартирных домах на Харьковской горе, на «Белгород-Арене». Однако официальной информации всё ещё не поступало. Известно лишь, что ВСУ вновь атаковали город из РСЗО «Вампир». Уничтожено десять снарядов.